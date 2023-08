Morumbi bate recorde de público e também de desorganização e desrespeito ao torcedor

O São Paulo jogou muito e mereceu sua classificação para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O torcedor fez o seu papel e lotou o Morumbi, que bateu seu recorde de público no ano. Mas o clube merece críticas pela falta de organização com o seu público. Foi uma bagunça para chegar ao estádio e depois para conseguir sentar nas cadeiras, um verdadeiro desrespeito ao torcedor que ‘deu’ ao São Paulo também sua maior renda na temporada, R$ 8,5 milhões. A bilheteria bateu de frente com a do gigante Flamengo (R$ 8,7 milhões), mas o Morumbi desbancou o Maracanã nesta quarta-feira, com 62.093 pagantes contra 60.112 do jogo no Rio.

Há conclusões importantes para serem levadas adiante. E resolvidas. Uma delas é que o futebol continua sendo a paixão do povo brasileiro. A partida mobilizou o dia em São Paulo e no Rio e fez com que 62 mil são-paulinos fossem ao Morumbi. Dentro do estádio, foi uma festa linda e um futebol de encantar, pelo menos do lado tricolor. O Morumbi teve mais gente do que o Maracanã, para a outra semifinal da Copa do Brasil, entre Flamengo e Grêmio. Não é comum ter mais são-paulinos do que flamenguistas nos estádios. Os dois times são os primeiros na lista de média de público na temporada, com o Rubro-negro na frente.

Torcedores sobem em placa de trânsito nas imediações do estádio do Morumbi antes do jogo com o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil Foto: Alex Silva / Estadão

Recordes e marcas importantes foram registradas em São Paulo. Mesmo a renda de R$ 8,5 milhões é tremendamente importante para o clube que tem suas contas para pagar, acaba de investir em duas contratações de peso, Lucas e James, e tem uma campanha para tocar ainda neste ano. O que o São Paulo faz em 2023 vai ecoar nas próximas temporadas, claro, se nada mudar, sobretudo na comissão técnica sob o comando de Dorival Júnior, diga-se, o atual campeão da Copa do Brasil com o mesmo Flamengo com que vai medir forças na final em setembro, em jogos de ida e volta.

Então, desse ponto de vista, há uma comunhão entre clube, time e diretoria tricolor como há tempo não se via. Só de premiação pela classificação, o Tricolor vai ganhar R$ 30 milhões. É o que vale o segundo lugar. Se for campeão, mais do que dobra esse valor: R$ 70 milhões. E podem esperar mais uma renda da final com as mesmas cifras, na casa dos R$ 9 milhões. Ótimo, parabéns ao São Paulo.

Mas uma coisa não pode passar em branco. A organização do jogo no Morumbi foi uma bagunça, péssima e irresponsável, uma verdadeira falta de respeito com o torcedor, digna de ser condenada mesmo em meio à alegria dos são-paulinos. O torcedor foi tratado como gado mais uma vez. Não dá para ser assim. O clube não pode tratar seu maior bem dessa forma. O torcedor, repetindo, deu ao clube R$ 8 milhões nesta quarta-feira. Não é pouco dinheiro.

Para isso, ele teve de enfrentar cambistas que vendiam ingressos a R$ 600, flanelinhas que cobravam de R$ 80 a R$ 100 para “não olhar” seus carros estacionados nas ruas e calçadas e até mesmo em terrenos baldios abertos à força. Teve ainda de encarar, com mulheres e crianças, filas desorganizadas e catracas que não giravam já dentro do estádio. Um verdadeiro filme de terror para chegar à sua cadeira.

Houve bagunça acima da permitida nas ruas, quando são-paulinos atiraram pedras no ônibus do Corinthians na chegada. Teve ainda trânsito carregado nas imediações do local de um evento que estava previsto há semanas. Essa parte, além do São Paulo, dono e responsável pelo jogo, tem também o trabalho mal feito dos órgãos públicos, como CET e Polícia. O jogo atrasou dez minutos porque o Corinthians não chegava ao Morumbi, mesmo estando hospedado a três quilômetros de distância dele. O presidente corintiano reclamou da escolta.

Do lado de fora do estádio, todos fizeram um péssimo trabalho, como fazem em outros estádios também. Não foram profissionais. Teve torcedor são-paulino que desistiu de entrar no Morumbi porque não conseguiu ou não teve paciência para suportar tantos desmandos e desaforos por parte de quem deveria organizar a partida. Uma simples partida de futebol. A saber: vender ingresso, orientar o torcedor e fazer com que ele chegasse ao seu assento. E os órgãos públicos tinham de levar o torcedor, que significa organizar o trânsito e coibir brigas e ataques ao time visitante. Não conseguiram.

A bagunça começou na venda de ingressos, muitos antes do dia do jogo. Cambistas tinham as entradas nas mãos. O torcedor comum, do programa do clube, enfrentou dificuldades para conseguir seu bilhete, mesmo pagando o ano todo pelo serviço. A queixa foi que muitos “novos sócios da categoria Brilhante’, com direito a comprar até cinco entradas, fizeram a festa. Eram cambistas disfarçados.

O São Paulo não respondeu aos seus torcedores sobre o assunto. O que se viu foram cambistas com muitos bilhetes vendendo por R$ 500 e R$ 600 nas imediações do Morumbi. Nenhum foi preso. Tudo errado.

No Morumbi não há reconhecimento facial para a entrada dos torcedores. Algumas catracas não estavam sequer funcionando. Então, apesar do ótimo jogo e da merecida classificação, houve mais uma vez uma total falta de respeito com o torcedor, que paga a conta e compra camisas e tudo mais do clube. E já cobro aqui para que haja mais atenção a ele na grande final contra o Flamengo. A festa e a alegria de quem ganhou a partida não podem empurrar tamanha falha para debaixo do tapete.