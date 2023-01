Não devolvemos nada a Pelé em vida

Pelé morreu sem dever nada ao futebol. Mas o futebol brasileiro ainda deve muito a ele. Pelé morreu aos 82 anos sem ver o futebol com o qual sonhava fora de campo no Brasil. A lei que levou o seu nome libertou os jogadores do passe, uma espécie de corrente que prendia os atletas aos clubes por meio do contrato. Pelé acabou com essa escravidão quando foi ministro dos Esportes do governo FHC. Foi um avanço na lei.

Mas Pelé morreu sem ver o futebol brasileiro rico e promissor. Morreu vendo os clubes, inclusive o seu Santos, passando o chapéu para sobreviver a cada temporada, sem dinheiro e sem rumo.

Algumas pessoas ligadas ao esporte, essas sim, se tornaram ricas e famosas no País, mas não o futebol. Nosso futebol ainda é pobre apesar de ter tido Pelé. Nossos dirigentes, de entidades e times, de federações, fazem vergonha à história do Rei, que movimentou milhares de pessoas em seu velório na Vila Belmiro. Muitos tomaram para si parte do dinheiro do futebol brasileiro. Rendas desapareceram. Cotas altíssimas de TV não foram suficientes para pagar as contas. Valores de venda de jogadores são mentirosos. Dívidas aumentam e o calote corre solto na praça. Pelé morreu sem ter visto o futebol se organizar.

Familiares e amigos de Pelé durante o velório na Vila Belmiro Foto: REUTERS/Diego Vara

Atualmente, os atletas, que não são nada perto do Rei, só pensam em dinheiro e em encostar o burro na sombra. Alguns se conformam até com a reserva. Eles dão a mínima para o talento que Deus lhes deu. Jogam futebol não pelas conquistas e pelo prazer de jogar e alegrar multidões, como fez Pelé, mas para pegar o primeiro avião para a Europa e começar a ganhar salários em euros, de modo a abandonar nosso futebol, nossos clubes, nossa gente. Nenhum deles ajuda o futebol brasileiro a crescer.

A própria seleção, com a qual Pelé ganhou três Copas do Mundo, se vale de jogadores ‘desconhecidos’ do público brasileiro. Muitos nem passaram pelos torneios estaduais, regionais e nacionais. Se atuaram no futebol brasileiro, foi por pouco tempo. São os maiores responsáveis por enfraquecer o futebol do País. Sim, porque eles são o futebol. Mas preferem mostrar sua graça em campos distantes. Pelé poderia ter atuado em qualquer lugar do mundo em sua época. Já existia Barcelona, Real Madrid e todos os outros. Mas ele preferiu ficar.

Da mesma forma, os presidentes de clubes brasileiros são os primeiros a aceitar as ofertas milionárias vindas de fora por suas revelações e melhores jogadores. São aliados aos empresários e não seguram mais ninguém porque não há planos para esses atletas.

Todos eles, portanto, dão de ombros ao legado de Pelé, sua história e seu amor a apenas um clube no futebol brasileiro. Pelé nos entregou tudo. Não fosse ele, o Brasil não seria penta. E nós, do futebol, não devolvemos nada ao Rei em vida.