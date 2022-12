Edinho entende que trabalhar é o melhor caminho para ajudar e valorizar o nome de Pelé

Edinho está entre o seu trabalho de treinador no Londrina e a preocupação com a saúde de Pelé, seu pai, internado em condição grave em um hospital de São Paulo desde o dia 29 de novembro para cuidar de um câncer. Pelé tem a companhia da mulher, Márcia, e das filhas. Está assistido. Kely Nascimento veio dos Estados Unidos passar o Natal em família. Foi ela que antecipou o boletim médico do Albert Einstein sobre a permanência do pai no hospital. Havia uma pequena possibilidade de ele deixar o quarto e comemorar a data em casa. Sua condição não permitiu isso, no entanto.

Recentemente, a família Arantes do Nascimento postou uma foto de todos juntos. Pelé já estava internado. Edinho aparece na foto. Mas ele disse com todas as letras nesta semana que não tem como ajudar Pelé no hospital. “Não sou médico, mas rezo pelo pai todos os dias e agradeço o carinho de todos com a gente”.

Pelé encontra o filho Edinho em um treinado do Santos em 1995: garoto foi goleiro da equipe e treinador das bases Foto: Itamar Miranda / ESTADÃO CONTEUDO

O tom duro revela um filho amadurecido que sempre carregou o sobrenome do pai, muito antes de ele estrear pelo Santos na década de 1990 como goleiro, tanto para o bem quanto para o mal. Edinho foi preso após comprovação do seu envolvimento com tráfico de drogas, condenado a 12 anos por lavagem de dinheiro em decorrência do tráfico de entorpecentes. Ele se apresentou à polícia. Foi um período duro para Pelé, como seria para qualquer pai. O Rei do Futebol chegou a chorar quando questionado sobre o assunto. Pelé sempre ajudou os filhos a se manterem.

Pelé sempre gostou de ter os filhos por perto. Mas ele entende muito bem o que vive Edinho neste momento. Ninguém viajou mais do que Pelé em seus compromissos no Santos, na seleção brasileira e nos eventos comerciais após parar de jogar. Do leito do seu quarto no hospital, Pelé sabe o quanto faz bem para ele ver Edinho trabalhando firme no Londrina, tentando fazer o time campeão estadual, crescendo na carreira de treinador e lhe dando paz nesse sentido. Encaminhado na vida.

Vi Pelé chorar quando falava do filho e dos caminhos que ele havia escolhido no passado, da prisão e do seu desespero de pai com todas aquelas informações negativas e até desconhecidas dele. Edinho sabe o peso que ele tem na vida de Pelé. Por isso agradece o carinho e as orações de todos por sua recuperação. O fato de estar longe do pai não significa abandono, longe disso. Pelé está internado desde o dia 29 de novembro. A própria filha Kely veio dos EUA recentemente. Acompanhou a situação de longe, e isso não quer dizer que ela se preocupa menos com Pelé.

Seria injusto acusar Edinho nesse sentido. Ele mesmo disse que reza pelo pai entre um trabalho e outro no Londrina. E assim vai ser. Os Arantes do Nascimento se preparam para passar o Natal juntos, todos no hospital. Os filhos estarão com o pai e Pelé estará com todos.