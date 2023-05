Neymar só faz o que está nos seus contratos: não há sentimentos, obrigações morais e compaixão

Neymar virou um jogador que se envolve com as coisas do futebol até a página 2. Ele não precisa mais se matar em campo e mostrar que aquilo é sua vida. Porque não é mais. Foi assim no Santos e também nos primeiros anos de Barcelona. Daí para frente, sua vida virou um grande acordo contratual. Se está no contrato, ele faz. Se não está, não precisa fazer.

Foi assim que o atleta se desculpou ao não aparecer na festa do título nacional do PSG no fim de semana. Há muitas pessoas que se identificam com ele no trabalho. Faço o meu, no meu horário e não mais do que isso. O trabalho não é tudo. Assim tem sido Neymar.

Neymar faz selfie com ator inglês Orlando Bloom no GP de Mônaco de F-1 no fim de semana: ele deveria estar na festa do PSG Foto: Christian Bruna / EFE

Isso não quer dizer que ele faça mal o seu trabalho quando está no PSG. Não se tem queixas de corpo mole do brasileiro em treinos e jogos. Ocorre que as cláusulas dos contratos que ele assina são sua ‘Bíblia’. Quem não se lembra do vazamento de uma dessas entrelinhas contratuais dizendo que ele precisava aplaudir os torcedores do Paris após as partidas. Se fizesse isso, ganharia mais dinheiro.

Neymar combina sua profissão com seus outros negócios e também sua vida social/pessoal. Por isso ele é tão amada e odiado ao mesmo tempo, Batman e Coringa na iluminada Paris ou onde quer que esteja. No fim de semana, estava em Mônaco, curtindo a F-1 no Principado e alguns outros compromissos contratuais. Na sua cabeça e das pessoas que tocam sua marca, uma coisa não atrapalha a outra.

Nesse mundo em que ele está inserido, do business total, não há espaço para sentimentos, envolvimento e compaixão. Os contratos são soberanos. Se o PSG quiser que Neymar participe das festas do clube, de qualquer natureza, que ponha no contrato. O estafe do jogador vai analisar e, certamente, cobrará por isso.

Neymar é desses que andam no banco de trás dos carrões, têm a porta aberta pelo motorista, entram nos eventos, fazem o que tem de fazer lá dentro e saem pela mesma porta para o mesmo carro, talvez para um outro compromisso. Seu envolvimento nos jogos dura o que precisa durar, nem mais nem menos.

Há no seu acordo com o PSG, estendido até 2027, cláusulas que obrigam o brasileiro a marcar presença nas atividades comerciais do time. Ponto. Festejar não faz parte disso. Neymar dá uma banana para qualquer “obrigação” moral ou algo do tipo. Portanto, é preciso olhar para ele não mais como aquele garoto que precisava dos seus dribles e abraços dos companheiros e gols e jogadas lindas para se fazer na profissão. Esse cara não existe mais. Neymar se presta a papeis maiores e grandiosos, aparições pagas e movimentos de interesses.

Ele sabe o seu tamanho. Uma curtida sua nos posts em músicas ou grupos musicais, por exemplo, como qualquer um de nós faz quando gostamos de coisas nas redes, é capaz de mudar a vida dessas pessoas ou bandas. Os caras ficam loucos com seus likes. Porque sabem que vale muito.