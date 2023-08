O que esperar de James até o dia 16, quando o São Paulo decide sua vida na Copa do Brasil?

O que esperar de James Rodríguez, agora que ele foi regularizado para jogar no futebol brasileiro e já está treinando no São Paulo com seus novos companheiros? Como o torcedor são-paulino deve olhar para o meia-atacante colombiano de 32 anos? O melhor momento de James foi na Copa do Mundo de 2014, portanto, quase dez anos atrás, quando era um menino ainda. Sua perna esquerda é rápida e habilidosa. James vai resgatar também no Morumbi uma característica perdida desde que Raí e Rogério Ceni pararam: a cobrança de falta.

Seu estilo, principalmente quando estava no Real Madrid, era bem parecido com o de Calleri no sentido de acelerar as definições para o gol. James não é de passar muito o pé na bola ou esperar por um melhor posicionamento para concluir as jogadas. Ele gosta de definir logo. Pensa rápido.

James Rodriguez se prepara para fazer sua estreia no São Paulo, pode ser já no domingo, contra o Flamengo Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Dorival Júnior já começou a estudar em como usá-lo no time. Na Espanha, era camisa 10, atuava mais pelo meio, mas sem deixar de fazer rápidas penetrações na área, muitas vezes de um atacante nato. Sua velocidade terá de ser descoberta e testada após as semanas de condicionamento físico. Mas nada indica, por ora, que James será um daqueles jogadores de meio que preferem cadenciar o jogo, sem pressa. Ele sempre foi o contrário disso. É jogador ligeiro e rápido, não como Lucas Moura, mas sua presença vai dar mais dinamismo ao time. Ele tem dois anos a mais do que Lucas. É mais alto e mantém o físico como nos tempos da seleção colombiana e Real Madrid.

A bola agora está agora nas mãos de Dorival. O treinador, que só queria segurar os jogadores que tinha no elenco, agora recebeu duas peças de fazer inveja aos concorrentes. O ex-goleiro Marcos, sempre sincero e irreverente, escreveu em suas redes sociais exatamente sobre isso, que sentiu um “pontinha de inveja”, como palmeirense, das duas contratações do São Paulo: James e Lucas.

O torcedor só não pode exigir dos dois tudo o que eles podem dar já nas primeiras partidas. Lucas atuou meio tempo na derrota contra o Atlético-MG no domingo e já deu para ver como ele está bem e o quanto pode fazer o São Paulo crescer. Gostaria muito de ver o primeiro coletivo de James no CT da Barra Funda. Aliás, fosse do marketing do clube, inventava algo desse tipo com a imprensa e torcedores: um evento para ver James. Parece coisa boba, mas não é, principalmente porque os treinos são fechados e ninguém sabe o que acontece do lado de dentro, o oposto do passado, que era bem mais legal e divertido, quando as pessoas se conheciam.

James vai ser titular em breve. O desafio de Dorival é prepará-lo para o duelo com o Corinthians pela Copa do Brasil, em jogo que vale vaga para a final da competição. Se passar, o São Paulo garante R$ 30 milhões de premiação, dinheiro suficiente para bancar o colombiano no Brasil nos dois anos em que ele assinou com o time do Morumbi. Essa é a ideia da diretoria. Por isso, todos no CT correm contra o tempo para ter James neste jogo. Vale muito.