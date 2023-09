O que esperar do Brasil com Fernando Diniz, Neymar na Arábia e as novas promessas de mudanças?

O torcedor brasileiro vai parar na noite desta sexta-feira para ver a seleção brasileira, a nova seleção brasileira, agora comandada por Fernando Diniz, ao menos até junho de 2024. Eu acredito que ele ficará mais tempo do que isso, mas a CBF, por ora, diz que não. Diz que ele permanece no cargo somente até a chegada de Carlo Ancelotti depois de o italiano deixar o Real Madrid ao término do seu contrato na Espanha. Particularmente, não acredito nisso. Mas o que esperar do novo Brasil nas Eliminatórias?

Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Nos treinos em Belém, para o jogo contra a Bolívia, a partir das 21h45, todos os discursos e entrevistas foram no sentido de um time renovado e esperançoso, enterrando seu passado de fracassos nas últimas três Copas do Mundo e também a atuação de alguns jogadores, como Neymar.

Fernando Diniz coloca seu jeito de jogar pela primeira vez na seleção brasileira, com Neymar recuperado Foto: Sebastião Moreira / EFE

Mas não é bem assim. Tanto o atacante quanto a seleção estão no fundo do poço em respeito, prestígio e confiança dos torcedores. Se nos 20 primeiros minutos do jogo desta sexta, o Brasil não mostrar nada de interessante, muitas tevês serão desligadas e o brasileiro vai para a cama mais cedo, como tem acontecido nos jogos da equipe. Nada muda apenas com palavras e sorrisos. Não acredito em vaias no Mangueirão.

Eu confio muito mais em Fernando Diniz do que em Neymar. Não sei vocês. Neymar ainda é uma aposta para mim. Não se sabe ao certo nem se ele está totalmente recuperado do tornozelo direito e em boa forma física. Na Arábia Saudita, o técnico Jorge Jesus disse que não está. Mas ele parece ter se recuperado dentro do avião. Seu discurso é o de sempre. “Estou bem fisicamente, não estou 100% e não é a primeira vez que sou convocado desta forma (vindo de lesão). Mas a cabeça está boa, o corpo está bom. Eu estava pronto para jogar a última partida pelo Al-Hilal, mas acabei sofrendo uma pancada no último treino antes da partida e fui preservado pelo Jesus para poder jogar pela seleção.”

Neymar tem de arregaçar as mangas e trabalhar mais, mostrar em campo tudo o que se diz dele fora. Diniz encheu sua bola. Disse que é muito acima da média, que como ele tem um em muitos. Ocorre que Neymar não tem sido esse fenômeno. Por preguiça, por contusão, por falta de interesse, porque não quer... Essa é a imagem que ele construiu nos últimos anos.

Isso não quer dizer que Neymar não tenha carisma, não esteja no coração das crianças, não desperte o interesse das pessoas pelo tamanho que tem no futebol e nos negócios pelo mundo. Mas na bola, ele deve.

A seleção está começando a ser montada. Fernando Diniz assumiu o time na estaca zero, após o fracasso no Catar e amistosos toscos neste ano. Ele precisa ter coragem para enterrar o que havia antes e seguir seus fundamentos esportivos. Só está no cargo por isso. Se se sentir tímido, danou-se. Ele disse ser um cara justo e é isso que se espera também dele, sem passar a mão na cabeça de ninguém.

Todos estão interessados em suas ideias. Diniz é hoje mais importante do que Neymar e todos os outros. Ele terá a missão de dar o tom dessa nova seleção, sem frescura, falando os palavrões que fala à beira do gramado, mas não abrindo mão de um futebol ofensivo e bem jogado. Deve pular etapas porque tem os melhores brasileiros sob seu comando. Tem de correr contra o tempo.

Gosto da ideia de ter Rodrygo no ataque, mas ainda penso que o jogo do Brasil tem de voltar a ser jogado no meio de campo. Contra a Bolívia, ele deve escalar Casemiro e Bruno Guimarães, além de Neymar. Pensaria em mais um. Rodrygo pode ser esse cara, mas ele é mais atacante. Raphael Veiga agrada, mas tem de ter tempo. Richarlison foi mantido no grupo e no time. Tenho dúvidas. Vai jogar pelas beiradas ou pelo meio?

Gostaria de ver um atacante de área, camisa 9, fazedor de gols nato. Nesse caso, Gabriel Jesus é mais jogador, mas nunca deu certo. Espero ainda que Diniz não encha a cabeça dos atacantes como pedidos e obrigações de marcação acima do necessário, como fazia Tite. Diniz não pode ser Tite nem os outros que o antecederam no cargo. O Brasil não pode fazer o quem vem fazendo desde 2006, quando ainda tinha um time acima da média e os europeus observavam.

Também não vejo uma seleção, por ora, forte pelas pontas, com Danilo e Caio Henrique. É preciso esperar para analisar como Diniz vai soltar, se vai, seus laterais. Com eles fixos e mais na marcação, se for assim, talvez o time não precise de dois volantes. Isso abriria vaga para mais um meia. A defesa com Marquinho não preocupa. Ele sempre foi sério e concentrado, maduro e equilibrado. Para mim, deveria ser o capitão da seleção até a Copa de 2026.

O torcedor continua o mesmo com a seleção brasileira, num misto de amor e ódio, de esperança e desconfiança, de interesse e desinteresse: ele torce, mas está ressabiado, não aguenta mais perder seu tempo vendo o time jogar mal e sem pegada. Está na moda equipes e seleções sendo montadas de acordo com os adversários. Vamos ter de nos acostumar com isso também. Não vejo a hora de o jogo começar.