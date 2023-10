O que pode acontecer com Neymar depois dos 9 meses de recuperação? Voltar ao Brasil é um caminho?

Neymar vai ficar quase uma temporada fora de combate, após passar por cirurgia no joelho esquerdo. Ligamento cruzado é a contusão que mais assombra jogadores de futebol. Ele voltará um ano mais velho, com 32, e mais perto do fim de sua carreira. Não se sabe nada, aliás, sobre sua carreira após a nova contusão nem quem pagará a conta. Neymar está destruído emocionalmente. Nesse momento, suas atuações pela seleção, onde ele se machucou defendendo o time contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa, não estão mais no centro das discussões. É preciso agora pensar mais adiante.

Primeiramente, torcer para que tudo dê certo com o jogador, com a cirurgia e que ele tenha uma recuperação sem sofrimento. A partir daí, é preciso olhar para Neymar dentro do futebol lá na frente. Qual será seu destino após esses nove meses?

Neymar leva a mão esquerda nas proximidades do joelho machucado em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias Foto: Andres Cuenca / Reuters

O tempo fora de combate pode fazê-lo repensar mais uma vez a carreira, a exemplo do que fez quando estava sendo massacrado no PSG. Ele tem contrato de R$ 850 milhões por ano com o Al-Hilal. Assinou por duas temporadas depois de deixar o time francês, quando saiu pela porta dos fundos em relação à torcida parisiense, que não o queria mais por lá, assim como Mbappé, que tudo fez para que o clube o negociasse.

Neymar era a estrela maior do futebol saudita, rivalizando com o português Cristiano Ronaldo, nesta temporada. Ele usaria sua fama e imagem para propagar o futebol local e na Ásia, com vistas para que o país pudesse sediar a Copa do Mundo de 2034, como a própria Fifa já havia acenado. Isso, talvez, não mude. Mas o futebol saudita não terá mais Neymar. Seu contrato está vigente, mas não se sabe o que pode acontecer.

Neymar já teria percebido que, apesar do dinheiro e do tratamento que recebeu desde que pisou em Riad, ele não vai conseguir ser competitivo na seleção mantendo sua forma de atuar e jogando no Al-Hilal. São níveis diferentes. Aos 32 anos e com mais uma cirurgia no corpo depois desses nove meses, Neymar deixará de ser Neymar.

A Europa fechou suas portas para o brasileiro nesta temporada. Não o quis mais. Portanto, aquele desejo de voltar para o continente parece estar cada vez mais longe. Ele poderia voltar para equipes do segundo pelotão da Europa desde que também reduzisse seu salário. Jogar em outras praças pode ser um atrativo, mas a condição seria a mesma da Arábia. Os Estados Unidos passaram a ser um foco dos atletas de sua condição e idade.

Neymar pode voltar ao futebol brasileiro?

Há ainda a volta para o futebol brasileiro, mais perto de seus familiares, amigos e passado. Ele já disse que vai terminar a carreira no Brasil, só não se sabe quando. Mas não é esse o ponto. Após a lesão, imagina-se que o jogador ainda tenha condições de atuar por mais alguns anos. Antes de se machucar, por exemplo, não havia dúvidas de que ele estaria na Copa do Mundo de 2026. Portanto, teria lenha para mais três temporadas.

O Santos seria um caminho natural para sua volta. Foi na Vila que ele se tornou o jogador que o levou ao Barcelona. É claro que não está em pauta o salário de Neymar. Não há clube brasileiro nem perto de poder pagar o que ele ganha atualmente. O Santos assinou com a WTorre a construção da nova Vila Belmiro e Neymar poderia ser a estrela dessa conquista. As obras devem começar no ano que vem.

Se decidisse voltar ao futebol brasileiro, Neymar teria outros dois caminhos de clubes mais bem organizados, um por paixão e outro por vontade própria. Refiro-me a Palmeiras e Flamengo. Ele já foi pego em fotos do passado com a camisa do Palmeiras e não nega que era torcedor do time da capital. Sua contratação poderia ser um projeto ambicioso do clube de Leila Pereira. O Flamengo é o desejo de muitos atletas por dois fatores: o Maracanã e a torcida.

Mas não há nada nesse sentido no momento. Porque tudo depende de Neymar e do que ele pensa para o futuro de sua carreira. É difícil duvidar das ambições de Palmeiras e Flamengo, isso parece claro, que estão se arrumando há anos e ganhando títulos importantes. Há ainda seus contratos vigentes por ora.

É fato, também, que o futebol brasileiro entra num ciclo de grandes rendas e do crescente número de sócio-torcedor dos programas dos clubes, da iminente criação de uma liga nacional que daria mais dinheiro para os times e da provável aprovação do projeto de lei das apostas no País. Há movimentos que podem impulsionar o esporte interno, não há dúvidas.

Não é de hoje ainda que os clubes brasileiros dominam as competições sul-americanas, como Copa Sul-Americana e Libertadores, e isso também pode atrair jogadores a voltar para casa antes daqueles anos decadentes do fim de carreira.

Cirurgia será marcada

Os médicos que tratam de Neymar ainda vão marcar e fazer a cirurgia no seu joelho esquerdo, ele terá semanas de descanso e depois começará seu tratamento para voltar somente na próxima temporada, não se sabe em quais condições. Seu contrato com o Al-Hilal deve ser mantido (sabe-se pouco da conduta desses dirigentes) e a seleção e Copa estão mais distante de seus sonhos por ora.