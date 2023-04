O que sabemos sobre os sites de apostas, sua regulamentação e as fraudes nos jogos de futebol

Nesta semana, o Ministério Público de Goiás conduziu mais uma operação com mandados de busca e apreensão de jogadores suspeitos de cometer atividades dentro das quatro linhas, como expulsões, e de gangues que cooptam esses atletas para a realização do crime. O que sabemos sobre o assunto?

Sites de apostas ainda não foram regulamentadas pelo governo brasileiro, que visa arrecadar impostos com a taxação Foto: Felipe Rau/ Estadão

As casas de apostas já foram regulamentadas no Brasil?

Não. Os brasileiros são permitidos jogar nos sites, mas eles não estão dentro do território nacional. Todos eles são fixados no exterior. O governo Jair Bolsonaro ficou de aprovar essa regulamentação em seu governo, mas não conseguiu fazer isso a tempo. Ficou então para o governo Lula, que até agora também não mexeu no assunto, embora dê indicações de fazer isso no primeiro semestre desde ano.

Por que o governo quer regulamentar as casas de apostas?

Para arrecadar impostos. Estima-se que elas movimentam mais de R$ 15 bilhões por ano. Os impostos seriam taxados em cima do montante dos sites e também dos prêmios pagos aos vencedores. Do jeito que está, o governo não ganha um único centavo com as casas de apostas.

Qualquer pessoa pode jogar nos sites de apostas?

Continua após a publicidade

Sim. Para isso, é preciso fazer um cadastro e seguir todas as orientações necessárias. Os ganhos também são depositados na conta corrente informada neste cadastro. Não há atendente. Tudo é feito de forma online.

Há um lugar físico para estas casas de apostas no Brasil?

Não. Nem pode porque elas não estão regulamentadas para operar no Brasil. São sites fixados em outros países. Isso só deverá ser permitido quando o governo aprovar a lei.

Por que o Ministério Público começou a investigar sobre o assunto?

Porque ele recebeu uma denúncia do Vila Nova, um time de Goiás, de que havia um jogador sendo cooptado para armar situações de jogo a fim de favorecer uma gangue criminosa de apostadores. A partir daí, se deu uma série de investigações, descobrindo grupos que agiam para burlar as apostas e ganhar dinheiro fácil. Tudo era uma armação.

Por que essas gangues cooptam jogadores de futebol?

Porque eles são a parte mais fraca nesse elo e estão dentro de campo, podendo criar situações de jogo que casam com as apostas, como ser expulso, ganhar cartões e provocar escanteios. Eles atendem as apostas das gangues.

Continua após a publicidade

O que esses jogadores ganham com isso?

Dinheiro. São seduzidos a cometer o crime em troca de dinheiro. O MP divulgou que eram pagos cotas de até R$ 100 mil por ações dentro de uma partida. Havia valores menores, de R$ 50 mil.

Mas esses jogadores já não têm salários nos clubes?

Sim, todos eles têm ou deveriam ter. Mas eles ganham pouco comparado aos jogadores das grandes equipes. Alguns não têm contratos longos. Outros já sabem que não terão emprego em breve porque o seu time pode não ter calendário. Nada disso, no entanto, justifica cometer o crime. Eles são seduzidos pelo dinheiro fácil.

Os sites de apostas estão envolvidos nessas armações?

Por ora, o MP não achou evidências de que os sites de apostas estejam envolvidos com essas armações. Alguns estão ajudando nas investigações. Outros têm mecanismos para verificar movimentações suspeitas de apostas. Quando isso acontece ou é percebido, os sites se recusam, num primeiro momento, a aceitar as apostas. E fazem as denúncias.

Os clubes que têm seus jogos contaminados, como Palmeiras e Santos, devem se preocupar com isso?

Continua após a publicidade

As situações são diferentes. Os clubes que têm jogadores envolvidos devem, sim, se preocupar. O atleta, se comprovado o crime, deverá ser preso e ter sua carreira interrompida. Mancha a imagem do clube indiretamente, porque se trata de uma ação individual do jogador. Os times que não tem jogadores envolvidos e são vítimas dos rivais, não devem temer nada.

Os jogos contaminados terão seus resultados alterados?

Segundo a CBF, não. Nenhum jogo desses todos que estão sendo investigados e foram divulgados pelo MP sofrerão alteração em seus resultados, tampouco qualquer torneio, como do Brasileirão de 2022 e Estaduais 2023, terão seus campeões recusados. O que aconteceu em campo continua valendo.

Há pessoas presas?

Sim. Há jogadores e membros dessas gangues.