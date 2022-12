O que será de Neymar no Paris Saint-Germain depois da Copa do Mundo?

O que será de Neymar no Paris Saint-Germain depois da Copa do Catar, após o mundo se dobrar a dois de seus companheiros de clube, Messi e Mbappé? Nem de longe o atacante brasileiro continuará sendo o principal jogador do time francês. Já não era com a renovação de Mbappé em detrimento de sua transferência para o Real Madrid. Neymar terá de comer a bola para se fazer importante entre seus colegas e também para os torcedores.

Messi levou sua Argentina para mais uma final de Copa, a exemplo do que aconteceu na edição de 2014, no Brasil, quando o time sul-americano perdeu para a Alemanha no Maracanã. Mbappé, campeão do mundo na Rússia quatro anos atrás, então com 19 anos, está novamente em mais uma final de Copa, agora aos 23.

Mais do que isso, o atacante francês é apontado como um dos melhores da disputa no Catar. O melhor da Fifa também deve ficar entre ele e Messi. Se essa corrida estava nos planos de Neymar, depois de sua lesão na estreia do Brasil na Copa e do fracasso da seleção nas quartas de final diante da Croácia, ela ficou impossível de ser ganha. Neymar não aparece nem entre os dez melhores jogadores da competição.

Desse ponto de vista, portanto, não sobra muita coisa para o atleta brasileiro. Aos 30 anos, o melhor jogador que o País tem vai ficando para trás nas conquistas individuais e também no reconhecimento em grupo. Na seleção, Neymar está longe do que fizeram Messi e Mbappé em Doha. E agora não se sabe se ele vai encarar uma quarta Copa do Mundo na carreira. Não tem mais vontade de jogar. Por ora, pode desistir sem nunca ter vencido.

Messi e Mbappé, companheiros de Neymar no Paris Saint-Germain, se enfrentam na final da Copa do Mundo no domingo Foto: Mohamed Messara / Ali Haider / EFE

No Paris Saint-Germain, apesar de um bom começo de temporada, com vistas em sua preparação para a Copa do Catar, Neymar não brilhou e ficou à sombra dos seus dois companheiros de clube e de alguns outros que estiveram no torneio mundial do Catar, como o marroquino Hakimi.

O que aconteceu com a seleção de Tite e, consequentemente, com Neymar pode servir de pretexto para os comandantes do PSG tomarem decisões que já foram aventadas no passado recente, de abrir mão do atleta brasileiro, como fez o Manchester United em relação ao atacante português Cristiano Ronaldo, com 37.

Quando o PSG levou pela primeira vez em conta a possibilidade de romper o contrato com Neymar, ele tratou de fazer valer cláusula de renovação do vínculo, de modo a dificultar sua saída e de ter mais dinheiro em caso de indenização. Naquele momento, isso bastou para o PSG recuar.

Com Messi e Mbappé voando na Copa do Mundo (um deles será campeão no Catar), com a perspectiva de ganhar a Liga dos Campeões, não seria errado imaginar mudanças no clube de Paris. Dos três astros da equipe, Neymar é quem sai da Copa do Mundo mais enfraquecido.