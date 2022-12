O que significa a venda de Endrick do Palmeiras ao Real Madrid aos 16 anos?

O Palmeiras aceitou a oferta do Real Madrid por Endrick. Negócio fechado por R$ 400 milhões. Nem o clube brasileiro esperava ganhar tanto dinheiro com um jogador de 16 anos. A base do Palmeiras investe R$ 30 milhões por ano. O clube deve R$ 130 milhões à Crefisa, cuja empresa é presidida pela presidente do Palmeiras. Com o dinheiro do clube espanhol Leila Pereira assina a maior transação do Palmeiras de sua história. Quando o clube vendeu Chinesinho, antecessor de Ademir da Guia, reformou o Palestra Itália com boa parte do dinheiro pago pelo Modena, da Itália. Nascia ali o Jardim Suspenso, como era chamado o campo do time.

Com o dinheiro de Endrick, o clube pode pagar toda a sua dívida com a WTorre e ter o Allianz Parque 100% seu. Pode ainda quitar o que deve para a patrocinadora e abrir uma era limpa, sem dívidas, o que seria inédito na história do futebol brasileiro dos últimos 100 anos. Não há clube no Brasil que não tenha dívidas no futebol.

Endrick foi promovido ao time principal do Palmeiras nesta temporada pelo técnico Abel Ferreira Foto: Miguel Schincariol / AFP

Há quem entenda que o Palmeiras fez a coisa certa. Há quem diga o contrário. Endrick só poderá deixar o Brasil quando completar 18 anos e ganhar sua maioridade. Portanto, ficará no Palmeiras por mais duas temporadas, 2023 e 2024. O Palmeiras espera tirar proveito do atacante de 16 anos também em campo. Neste ano, Abel Ferreira já puxou o jogador para o time principal e o escalou no Campeonato Brasileiro, vencido pela equipe com folga.

Endrick ainda precisa se confirmar entre os profissionais. O que ele fez na base é de tirar o chapéu. Seus primeiros jogos no Palmeiras serviram como vitrine para o gigante Real Madrid despejar um caminhão de dinheiro no Brasil. Os R$ 400 milhões, porém, não chegam nem de perto ao que o clube merengue pagaria ao atacante francês Mbappé. O Real Madrid estava desesperado em ter um grande nome. Endrick se encaixa nessa expectativa, embora o presidente do clube Florentino Pérez sempre defendeu a contratação de jogadores prontos, como os galácticos que formou tempos atrás, com Ronaldo e Kaká.

Endrick terá de jogar muita bola para continuar conquistando o torcedor palmeirense, pelo menos aqueles que queriam vê-lo com a camisa 9 do time por muitos anos. Há duas formas de ver a negociação, uma pelo lado esportivo e outra pelo lado financeiro, e nenhuma delas tem peso maior do que a outra. Elas se completam.

Endrick poderia dar muitos títulos ao Palmeiras e fazer do time brasileiro um dos mais procurados no mundo, como foi o Santos quando tinha Neymar. Suas partidas estariam sempre com lotação máxima. Todos iriam querer ver o moleque em ação. A venda de camisa poderia aumentar, assim como de produtos com sua cara e nome. O clube terá dois anos para fazer tudo isso e se capitalizar. Talvez seja pouco tempo. Com ele ao lado de jogadores como Dudu e Raphael Veiga, o Palmeiras poderia ter um dos ataques mais fortes do futebol sul-americano.

O Palmeiras e o próprio Endrick correm contra o tempo para conseguir um pouco de tudo isso. Do ponto de vista financeiro, é muito dinheiro para recusar a proposta. Certamente a presidente Leila Pereira não tomou a decisão sozinha. Ela sabe que uma decisão desse tamanho não se toma isolada. Pares foram ouvidos. Provavelmente o presidente do conselho.

A decisão do Palmeiras só valida o DNA do futebol brasileiro e sua condição de forjador e vendedor de jogador. O cavalo selado passou na frente do Palmeiras e ele não desperdiçou a chance de tomá-lo. Haverá quem defende que o clube poderia conseguir mais dinheiro com o tempo. Sim, é uma verdade. Ou não! Nunca se sabe. Eu imagino que em mais dois anos, o Palmeiras poderia conseguir mais dinheiro, talvez uns 30% a mais. Tudo agora vai depender de uma única pessoa, do próprio Endrick.