O que significa Tite no Flamengo após títulos perdidos e demissões de outros treinadores na Gávea?

Essa corrida para contratar Tite já tem alguns dias e ficou mais escancarada quando o Flamengo demitiu Sampaoli e deixou o posto vago, condição que tem a cara do treinador gaúcho. Era uma questão de tempo, porque a equação sempre foi bastante clara para os dois lados. O Flamengo precisava, mais uma vez, de um treinador e Tite queria voltar a trabalhar. Seus planos de ir para a Europa não deram certo. Não se sabe se o Flamengo poderá ajudá-lo nesse sonho ainda.

Mas o que significa a volta de Tite no dia a dia de um clube? Qual Tite está voltando? Antes da seleção, o treinador se destacou pelo bom trabalho no Corinthians, onde conseguiu reunir um elenco competente, jovem e experiente e de boa harmonia. Até os reservas eram felizes. Antes disso, Tite era um treinador em busca do ‘santo graal’. Não se firmava e não tinha tão boas credenciais. Era cobrado e recebido em aeroportos sob vaias e protestos como muitos de sua profissão.

Tite terá de repensar seu trabalho de seleção brasileira para assumir um clube no País Foto: Silvia Izquierdo / AP

Há uma distância muito grande do Tite dos tempos de sucesso do Corinthians para o Tite que pode ter sucesso no Flamengo. São seis anos fora da rotina um time. A seleção tem outro tipo de trabalho e timing. Há duas formas para observar isso. A primeira delas é que no Brasil, o treinador sempre teve os melhores atletas e nunca precisou administrar os inúmeros problemas de um elenco ou mesmo de uma associação esportiva. Não tinha tempo para treinar, mas conseguia superar isso pela qualidade dos convocados.

O Flamengo tem bom elenco, mas está longe, muito longe, de ser uma seleção. Na Gávea, Tite terá 15 horas de convivência com os jogadores, mas também terá uma série de outras funções para gerir, com atletas, dirigentes, torcedores, vestiário, reservas, insatisfeitos, pedidos para sair, jogadores desanimados, garotos da base, contratos e com jogadores ruins tecnicamente. Todo time tem. Há ainda os empresários que sempre mandam seus recados, feito mãe de menino da base. Tite não vive isso desde 2016, quando assumiu o Brasil. Pode parecer simples voltar, mas não é.

Há outro aspecto do tempo que ele brilhava no Corinthians para agora: o futebol mudou. Na seleção, Tite tinha outras referências. No clube, isso muda. Todas as suas ideias formadas para as duas Copas do Mundo (Rússia e Catar) não vão servir para comandar o Flamengo no Cariocão, por exemplo, em campos menores e mais esburacados, com jogos em horários de muito calor e refém de um calendário de matar, com 70 partidas por temporada, uma a cada três dias, em média. Tite vai precisar tirar seu uniforme da seleção, com o qual se acostumou, para vestir o de um clube que precisar ser reformulado. Precisa ralar.

Terá ainda de conviver, nesse começo de sua volta, com a desconfiança dos jogadores e da torcida. Seu trabalho não foi vencedor no Brasil. Há um custo a se pagar. O time será montado por ele, assim como o elenco para uma ou duas temporadas. Seu jeito não é o de ferir ninguém, mas suas decisões podem lhe fazer não tão bem quisto como gostaria. Tite terá de cortar da própria carne se quiser fazer um bom trabalho no Flamengo. Para ser como os outros, que eram tão bons quanto ele, não precisava voltar.