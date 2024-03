Felipão e Dunga, dois treinadores do Rio Grande do Sul e com passagens pela seleção brasileira, adotam em seus trabalhos o mesmo tom do “todos contra nós”. É um jeito de comandar, embora Scolari esteja mais tranquilo com o avançar da idade. Ele busca atalhos com a experiência que tem em cima dos seus 75 anos. Mas mesmo no Palmeiras, ele sempre se valeu desse expediente para fechar “sua família” e ganhar a torcida. Dunga fez isso na seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Ele chamava seus jogadores de “guerreiros” e sempre fazia questão de deixar claro esse sentimento de “nós e eles”, quando “eles” eram todos que não faziam parte do “nós”.

É uma estratégia de guerra levada aos campos de futebol. Abel sustenta isso desde que chegou ao Brasil, com ideias desconhecidas, mas tendo outro treinador português, José Mourinho, como seu guri. Isso explica muita coisa. Mourinho é adepto ao confronto. Só dá certo porque ganha títulos e não ganha títulos porque se vale desse expediente. Abel ganha campeonatos porque o Palmeiras tem um time bom, se renova anualmente, há uma gestão estruturada que vem com Leila Pereira e seus pares, mas também de outras presidências antes dela e também, claro, porque ele ganhou o elenco e seus conhecimentos esportivos são excelentes. Isso não tem nada a ver com o “todos contra nós” que ele alimenta.

O fato é que Abel Ferreira começa a sentir esse “ódio” contra ele no futebol brasileiro. Não deveria ser assim também, mas é. As pessoas precisam ser aceitas como elas são, mas na maioria das vezes não funciona dessa maneira. As regras no futebol devem ser aplicadas a todos que avançam os sinais, como uma simples falta de jogo ou reclamações fortes e mal-educadas contra a arbitragem. O que não pode acontecer é cada um se levantar e fazer suas próprias leis e assumir comportamentos que extrapolam seus cargos e funções.

Se Abel entender que há limites, o que ele parece não entender, talvez seus problemas com as pessoas do futebol brasileiro sejam menores.