O Palmeiras com Paulo Nobre, Maurício Galiotte e Leila Pereira mudou essa concepção de que o futebol não consegue se livrar das más gestões, do vício de gastar mais do que arrecada, de comprar sem critério e sem necessidade. De rasgar dinheiro que não lhes pertence e aumentar a dívida do clube. A escalação do Palmeiras no empate com o Novorizontino no Paulistão (1 a 1) foi a mesma que o torcedor acompanha há anos, com poucas ou quase nenhuma mudança, com os mesmos jogadores que já estavam no elenco e alguns que chegaram.

Manter um time vencedor é o maior exemplo e desafio de uma gestão positiva, como esta do Palmeiras. Inova e se refaz de uma temporada para outra sem sair do caminho do sucesso e sem perder seus melhores profissionais. Mais do que não perder, a política do clube trabalha para mantê-los. Fez isso com o técnico Abel Ferreira, numa negociação que mexeu com o Brasil no ano passado, e fez isso também com todos os jogadores, muitos deles pretendidos por times mais ricos do que o comandado por Leila Pereira. Quem saiu, não fará falta.