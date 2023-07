Palmeiras confirma má fase, vê São Paulo fazer a festa no Morumbi e se complica na Copa do Brasil

O gol foi dado para Rafinha na vitória 1 a 0 para o São Paulo diante do Palmeiras na primeira partida da decisão das quartas de final da Copa do Brasil. A bola desviou em Luan, que já tinha salvado um gol momentos antes. O Morumbi estava lotado, com mais de 50 mil pessoas. Mas só de são-paulinos. Na volta, no Allianz Parque, também só vai ter gente palmeirense. É assim no futebol paulista. Uma pena. Ninguém no Palmeiras deu qualquer explicação sobre a derrota e o jogo. Já estava combinado. Foi uma decisão da presidente Leila Pereira, com aval da comissão técnica. Paciência.

Talvez ninguém tivesse nada a dizer mesmo. No jogo passado, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, falou demais, foi calado por um dirigente do próprio clube e armou a maior confusão com a CBF. A torcida comprou a briga e agora todos parecem juntos nesse embate com a Confederação Brasileira de Futebol. Então, torcida e Leila se unem novamente.

Rafinha marca no segundo tempo na vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Foto: Isaac Fontana / EFE

O Palmeiras agora precisa de uma vitória simples para levar a decisão em casa para os pênaltis. Se tiver empate, o time de Abel Ferreira estará eliminado da Copa do Brasil. Quando mandou a campo no fim de semana uma formação reserva ou mista, o treinador português deu pista de que as Copas (do Brasil e Libertadores) serão as apostas na temporada.

Para isso, o Palmeiras terá de jogar bem mais do que mostrou no Morumbi nesta quarta-feira. E bem mais do vem mostrando no ano. O Palmeiras chutou pouco a gol, seis vezes contra 17 do rival. Ficou menos com a bola, 44%, e não teve grandes chances de marcar. Nem parecia aquele Palmeiras rolo compressor de outros jogos. Foi um time bem nos minutos iniciais, mas depois se perdeu na marcação e recuou.

O São Paulo fez um gol, mas poderia ter feito dois. Luan salvou um na linha. Rony não atuou. Raphael Veiga continua atuando mal, longe daquele meia mais participativo e que se impõe diante dos marcadores. Dudu pouco fez. Endrick tentou, mas também não conseguiu nada diante dos marcadores. A equipe parece pregada. Então, o Palmeiras, que poupou seus principais atletas para este jogo, deixou a desejar. Anda muito preocupado com o “sistema” e parou de jogar. O foco pareceu outro. Se perdeu e precisa se reencontrar.

O São Paulo foi melhor durante todo o segundo tempo. Empurrou o time de Abel Ferreira para trás e fez a bola rondar a área rival a maior parte do tempo. Não foi sequer um jogo equilibrado, porque os donos da casa se impuseram, como deveria ser e como a torcida esperava que fosse. Não foi brilhante, mas foi eficiente. Foi até mais alegre e dinâmico.

Vejo o Palmeiras em uma fase ruim da temporada. Perde no Brasileirão seguidamente e vê seus rivais abrirem vantagem, deixa vitória escapar de suas mãos, desperdiça pênalti e agora se complica também na Copa do Brasil. O São Paulo está calejado demais com as viradas do rival em sua casa. Por isso, entendo que o time de Dorival não vai cair novamente nas armadilhas de Abel. Será mais forte do que nunca. O palmeirense vai ficar apreensivo até a volta, pensando no que os jogadores poderão fazer para superar esse momento difícil.

É impossível não acreditar. Mas o torcedor palmeirense sabe que a maré está baixa e que o elenco terá de remar muito para superar essas águas rasas.