Palmeiras e Fla fazem feio na estreia da Libertadores; apesar da altitude, poderiam ter feito mais

As derrotas de Palmeiras e Flamengo na estreia da Libertadores 2023 deveriam estar também na conta de CBF e Conmebol. Esses jogos não poderiam acontecer em meio à decisão dos Estaduais, tanto de São Paulo quanto do Rio. Isso não explica totalmente os resultados fora de casa e as más atuações dos dois times. Mas se as entidades fossem mais sérias e estivessem preocupadas, de fato, com os times e jogadores e torneios nacionais, elas não teriam marcado esses jogos nesta quarta-feira.

O Flamengo fez papel mais vexatório porque usou jogadores experientes, como Gabigol, e não se fez forte como sua história pede na competição. É o atual campeão. O Aucas faz sua primeira Libertadores, estava animado e até poderia ter feito mais gols. A derrota de 2 a 1 do Fla ficou de bom tamanho. O time local dominou o segundo tempo. O Flamengo estava enterrado no gramado, sem mobilidade e inteligência. O torcedor esperava mais do seu time como um todo e de seus atletas mais experientes também. Imagino que a opção de levar todo mundo para o Equador teve a ver também com a vitória de 2 a 0 na primeira partida do Estadual contra o Fluminense.

Abel Ferreira reclama com arbitragem na partida do Palmeiras contra o Bolívar pela Libertadores: derrota de 3 a 1 Foto: Juan Karita / AP

A derrota do Palmeiras foi ruim da mesma forma (a segunda seguida de um time não não perdia até então na temporada), mas o técnico Abel Ferreira se valeu dos garotos do elenco para o jogo. Não levou os craques, que ficaram em São Paulo se preparando para a grande final do Paulistão em casa. Foi uma estratégia em função do resultado de domingo passado contra o Água Santa (derrota por 2 a 1) e também dos prazos para as duas partidas.

A CBF segurou as tabelas e poderia ter soltado antes a programação do semestre. A Conmebol se lixa para o futebol brasileiro e para suas datas. E a CBF aceita. E olha que os times do Brasil tem feito festa na Libertadores nos últimos anos. A CBF poderia brigar mais já que ela não acaba com esses Estaduais. Então, tem a obrigação de defendê-los.

Por fim, a discussão de jogar na altitude é cada vez mais válida, principalmente porque os jogadores estão correndo mais e o calendário maltrata os clubes brasileiros, que, por sua vez, não abrem mão de participar de todas as competições do ano. Vai chegar a hora de os subs-20 dos clubes assumirem os Estaduais. O Athletico-PR já faz isso. Outros vão seguir essa ideia. O tal do doping natural pelas altitudes deveria voltar à mesa.

A falta de ar durante os 90 minutos derruba qualquer rival não acostumado com isso. Vale também para todos os colegas da América do Sul. Deveria haver um limite de altitude. Não há. Os médicos e especialistas dizem isso. No entanto, nada disso exime totalmente de responsabilidade as más atuações de Palmeiras e Flamengo e de seus jogadores. Esperava-se mais de todos eles. Os resultados nos Estaduais no fim de semana muda essa visão ruim, por ora. Flamengo fez 2 a 0 no Flu e é favorito para ganhar o Carioca. O Palmeiras perdeu e precisa da virada.

