Palmeiras enfrenta seus fantasmas na semana em que Abel Ferreira e Leila terão muito trabalho

O Palmeiras tem uma semana importante. O time não está bem. Há muita confusão envolvendo sua comissão técnica, a decisão da presidente Leila Pereira de proibir entrevistas e adotar a lei do silêncio, a ferida aberta com a arbitragem, a fase ruim de alguns jogadores, assim como derrotas e empates, como foi diante do Flamengo, sábado, e a pressão da torcida por novos atletas, cuja cobrança promete esquentar caso o time não passe pelo São Paulo em jogo no Allianz nesta quinta-feira pela Copa do Brasil.

Fazia tempo que o Palmeiras não passava por tantos percalços ao mesmo tempo. Alguns deles foram criados pelo próprio clube, como a decisão de não dar explicações após os jogos. É fácil para jogadores e comissão não falar. Mas também é uma maneira de se isolar e de não respeitar o torcedor, aquele que lota a arena e compra os produtos nas cores verde e branco. A presidente é jornalista e sabe quanto a informação é necessária no futebol e na vida das pessoas, na economia, política e entretenimento. Se atletas e técnicos são despreparados para responder perguntas, que se preparem ou que procurem outra profissão que não mova apaixonados.

Como boa gestora que é, Leila sabe o que tem de fazer. Espera-se que ela não fuja das responsabilidades e arregace as mangas para resolver tudo.

Abel Ferreira tem partida decisiva na semana contra o São Paulo pela Copa do Brasil: seu time não é favorito Foto: Norberto Duarte / AFP

Ela tem de colocar um fim nessa bobagem do “Palmeiras contra todos”. Outros dirigentes caíram nessa mesma armadilha e se deram mal. O que não quer dizer que deva aceitar mandos e desmandos da arbitragem. Mas é nos bastidores que tem de agir e informar sua gente das movimentações.

Ela está abraçada com sua comissão técnica, comandada por Abel Ferreira, e isso é ótimo. É assim que tem de ser. Mas não pode perder o bom senso e sua visão estratégica da situação. Precisa avaliar o cenário de fora, do alto, sem se empolgar com o calor do vestiário e com os sentimentos que afloram do campo. Ela não entendeu que João Martins (auxiliar de Abel) passou do ponto e que o próprio treinador exagera em suas reclamações teatrais. Vestir a carapuça do Palmeiras e se comportar como um torcedor de arquibancada não é mais seu papel.

Não há muito o que fazer quanto à fase ruim de alguns atletas, como Raphael Veiga, e do time no geral. Das seis últimas partidas, o time só ganhou uma. É um Palmeiras irreconhecível neste momento. Abel tem de ter a tão badalada ‘cabeça fria’ de seus discursos e livros. Fases ruins são naturais no futebol. Como sair dela é o desafio. O maior problema, no entanto, é a fervura subindo em relação à cobrança da torcida. O time trabalha para deixar a água em banho-maria liberando jogadores para poder ter outros no elenco. Demora. Em meio a isso, há a vaga na Copa do Brasil contra o São Paulo em casa. O resultado desse jogo vai direcionar caminhos.