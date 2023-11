Palmeiras lidera Brasileirão e só tem o Botafogo no caminho para depender de suas próprias forças

O Palmeiras assume a liderança do Brasileirão faltando quatro rodadas para o fim da competição. Pela primeira vez desde a 3ª jornada da disputa, o Botafogo deixa a ponta, com uma sequências de derrotas e maus resultados, dois deles de virada por 4 a 3 depois de estar ganhando por três gols de diferença. Além de baixar sua probabilidade de ficar com o troféu, o Botafogo também passou a ser um time desacreditado. Exceto pelos seus jogadores, ninguém mais leve fé na conquista, nem mesmo seus torcedores.

Deram brecha para o Palmeiras e o time de Abel Ferreira não deixou passar. Com 34 jogos, tem 62 pontos. Não há ninguém em sua frente. O Botafogo só empatou com o Bragantino neste domingo, de modo a somar 60 pontos. O rival patrocinado pela Red Bull tem 59 e poderia chegar aos mesmos 62 do Palmeiras, mas perderia no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Botafogo e Bragantino ficaram para trás, embora tenham partidas a menos, uma cada um. Portanto, o Palmeiras pode ser surpreendido se o rival do Rio ganhar o jogo atrasado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Só o Botafogo pode tirar do Palmeiras sua condição de depender das próprias forças.

Jogadores do Palmeiras treinam na Academia de futebol: time para por causa da Data Fifa Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

A liderança também chega em boa hora para o Palmeiras porque a semana do Brasileirão dá lugar aos jogos das seleções nas Eliminatórias. A data Fifa faz parar o torneio e baixar sua adrenalina. Assim, Abel terá mais tempo para pensar em estratégias, descansar jogadores e recuperar os que estão fatigados. Abel e todos os outros treinadores da competição. Mas quem dorme na liderança tem mais tranquilidade para se ajeitar.

O papelão da rodada ficou por conta do Grêmio, que perdeu em casa para o Corinthians por 1 a 0. É o famoso Robin Hood do futebol: tira dos grandes e dá aos pequenos - pequeno no sentido figurativo porque a equipe de Mano Menezes briga na parte de baixo da tabela. Então, para Renato Gaúcho, que deixou o campo pistola com seu time, não adiantou de nada bater o Fogão com três gols de Suárez e perder na sequência para o clube paulista. O Grêmio, assim como o Palmeiras, tem 34 jogos, e manteve os 59 pontos. Se ganhasse seria o líder. Mas perdeu.

É preciso também falar da má qualidade do gramado da Arena Grêmio. Tudo bem que o tempo não anda ajudando no Sul do Brasil, mas não há nenhuma condições de beneficiar o time mais técnico com esse campo pesado e cheio de buracos. O Grêmio foi vítima da condição de seu próprio estádio.

Daí para baixo na tabela, ninguém mais briga para chegar no Palmeiras, Nem o Flamengo, de Tite. O time tem 33 jogos, mas apenas 57 pontos.

A bem da verdade é que o Palmeiras vai acompanhar o desempenho do Botafogo mais de perto. Mas não vejo mais força nesse Botafogo. Ainda não acabou, mas se não levar a taça, será a disputa mais perdida de um time nos pontos corridos. O Palmeiras ainda vive sua condição de franco atirador porque não depende de suas forças para ganhar o torneio. O time de Abel tem de fazer, no mínimo, os mesmos resultados de Botafogo e Bragantino e torcer para que o rival de General Severiano não ganhe o jogo atrasado.