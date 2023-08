Palmeiras mostra mais sangue nos olhos, enquanto Atlético parecia jogar uma partida do Mineiro

Foi um passeio do Palmeiras no Atlético em Minas Gerais como há muito não se via. Uma noite em que o mestre tomou um coro do aprendiz. Abel Ferreira manteve a tranquilidade durante os 90 minutos, sem se exaltar, sem sobressaltos, sem discutir com a arbitragem. Também não precisou. O português vive sua fase ‘paz e amor’. Felipão não demorou para perceber que estava nas cordas. Fez alterações ainda no primeiro tempo para arrumar ao menos a marcação, que estava frouxa em cima de Rony, Zé Rafael, Gabriel Menino e, principalmente, Raphael Veiga.

O meio de campo do Palmeiras tomou contou do jogo, colocou a bola debaixo do braço e deu as cartas dentro do Mineirão. O Atlético não ganhava havia nove jogos, oito deles sob o comando de Felipão. Recentemente, o treinador gaúcho disse não sofrer pressão dentro do clube pelos maus resultados seguidos, mas confessou sua própria cobrança ao trabalho. Agora são dez jogos sem ganhar. Não fosse Felipão, a diretoria já teria mudado de treinador.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, fala com seu time no Mineirão, onde ganhou do Atlético, de Felipão, pela Libertadores Foto: Yuri Edmundo / EFE

O gaúcho está desconfortável no cargo. E ficou ainda mais ao não conseguir armar seu time contra o Palmeiras em casa. É duro admitir, mas foi assim. O Atlético até que melhorou no segundo tempo, certamente depois da bronca aos jogadores no intervalo e também após algumas orientações no posicionamento de alguns atletas. Deu mais jogo. Mas já estava 1 a 0, gol de Raphael Veiga.

A verdade é que o time mineiro já foi bem mais forte em outros confrontos. Felipão se mostrou um ‘torcedor’ inconformado com as raras chances de gols do seu time. Levava as mãos ao rosto sem poder fazer nada. Hulk tentou resolver algumas jogadas sozinho. Mas, como todo o time, não vive bom momento.

Abel Ferreira teve tática antes do gol, depois do gol e durante todo o segundo tempo. Recuou, mas não perdeu a força de marcação. Ficou menos com a bola, mas nem por isso foi menos perigoso. O Palmeiras ganhou os contra-ataques, do jeitinho que gosta. Havia muito campo para usar. As linhas de defesa estavam mantidas e pouco coisa aconteceu que mudasse o cenário, o de um visitantes melhor e mais bem organizado do que os donos da casa.

O resultado provocou a ira da torcida mineira, que vaiou. Agora são dez partidas sem ganhar. O Atlético não se tocou que o jogo era de Libertadores. Atuou como se fosse uma partida do Campeonato Mineiro. Não era. Pagou caro por isso. Felipão entrou com um time frouxo e fez as cinco alterações bem antes dos minutos finais. Aos 74 anos e com toda a sua experiência, foi surpreendido por um rival com mais sangue nos olhos.

O resultado de 1 a 0 ficou até pequeno e de bom tamanho para os anfitriões. Não seria demais dizer que o Palmeiras se poupou para a volta, semana que vem, agora com vantagem do empate e em casa. O Atlético-MG foi presa fácil. O time de Abel voltou a jogar bem.