Palmeiras não pode jogar a toalha no Brasileirão, time nenhum pode, como deixou transparecer Abel

O Palmeiras não pode ter jogado a toalha no Brasileirão, como deixou a impressão o técnico Abel Ferreira após a derrota para o Santos no fim de semana. Em suas declarações, o português estava de braços caídos e demonstrando fadiga acima da média. Baixou a guarda. Era a cara do time que havia acabado de ser derrotado em Barueri depois de sua eliminação na Libertadores, a grande competição do ano para o clube. Poderia ainda estar anestesiado com o fracasso.

O fato é que o Palmeiras nunca esteve tão conturbado como agora, e por problemas internos que, na minha opinião, precisam ser resolvidos o quanto antes, de modo a terminar a temporada ainda correndo atrás do Botafogo, de forma digna. Nos últimos anos, já sob o comando de Abel, o Palmeiras nunca deixou de brigar e só enterrou seus sonhos após as eliminações, o que não é o caso no Brasileirão.

A diferença para o líder Botafogo é grande, de 11 pontos. São quatro rodadas das 12 que faltam para o encerramento da competição. Há ainda o confronto direto, no Rio, de modo a fazer com que os times abaixo do líder alimentam chances de mudar esse cenário. Nunca um time deixou escapar o título nesta etapa da disputa e com tamanha vantagem. Ocorre que não se desiste de torneios enquanto há condições matemáticas. E o Palmeiras, ao lado de Grêmio, Bragantino e Flamengo, são os mais próximos do líder.

Abel Ferreira está estranho e parece que o Palmeiras jogou a toalha no Brasileirão após a derrota para o Santos Foto: Andre Penner / AP

Abel não tem esse direito, o de abandonar o Brasileirão. Ninguém tem. É um desrespeito ao torcedor. Tomara eu esteja errado. A presidente do clube, Leila Pereira, também não permitiria isso, tampouco a torcida e, principalmente, os jogadores, treinados desde a infância para serem competitivos. O cansaço existe pela temporada desgastante física e mentalmente. Mas nada que um banho gelado não lave a alma e recoloque o elenco de pé. Essa parada para a Data Fifa vem bem a calhar para o time, e todos os outros do futebol brasileiro.

Não é de hoje que os técnicos e gestores já se deram conta do tamanho da temporada e de suas dificuldades quando se tem tantos jogos e torneios para jogar e ganhar.

Mas há uma fenda no Palmeiras que precisa ser fechada para o bem de todos no clube, de torcida a elenco, passando pela comissão técnica até chegar na sala de mesa de vidro da presidência. Os muros do clube foram pichados cobrando Leila e seu diretor de futebol Anderson Barros. Há uma ferida aberta entre a gestora e a organizada. As partes precisam se sentar e resolver uma convivência, com a presença do treinador e do capotão. É preciso haver mais diplomacia no futebol, principalmente quando as partes que se atritam carregam as mesmas cores.

Continua após a publicidade

Essa desavença vai respingar em Abel Ferreira, se é que já não respingou. Isso é ruim. Além de transparecer que desistiu do Brasileirão, ele também demonstra sinais de ‘fim de linha’ no clube. Uma hora isso vai acontecer, como todo ciclo acaba, mas seria melhor se ele tomasse essa decisão por si só e sua família e não pelas encrencas do clube e do futebol. O elenco também já não corre mais para o mesmo lado. Abel e Leila são preparados, ou deviam ser, para perceber quando a laranja não tem mais caldo. Não podem permitir que o time desça degraus como parece que está acontecendo.

Alguma coisa precisa ser feita, ‘sapos’ têm de ser engolidos de todas as partes para que a equipe sofra o menos possível dentro de suas competições e competências. Do jeito que está, não pode ficar. Há muitas rodadas ainda para acontecer e um planejamento em marcha para 2024.