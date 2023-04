Palmeiras não tem dado a menor chance para seus maiores rivais de SP, como foi diante do Corinthians

O Palmeiras não tem dado a menor chance para seus principais rivais em São Paulo. Vira jogo decisivo contra o São Paulo, não se preocupa tanto com o Santos e ‘brinca’ com o Corinthians em sua casa, como foi na vitória por 2 a 1 pela terceira rodada do Brasileirão neste sábado. “Bricar” talvez não seja a palavra certa, porque não se trata um Corinthians assim. Mas é fato que os três maiores e mais tradicionais adversários do Palmeiras não têm conseguido nada com o time de Abel Ferreira.

Isso é ruim para o futebol paulista, brasileiro e também para essa rivalidade que poderia ser mais interessante como era no passado. Também faz falta a torcida rival no estádio. Como todos sabem, faz sete anos que as arenas de São Paulo recebem apenas torcedores mandantes nos clássicos. Se tivesse corintiano no Allianz Parque, o Corinthians poderia ter tido melhor sorte, mais garra, menos erros. Uma pena que o futebol paulista não consegue se organizar nem garantir a segurança de duas torcidas no estádio, como é no mundo inteiro.

Jogadores do Palmeiras festejam gol diante do Corinthians no Allianz Parque: rivalidade não tem mais graça Foto: Amanda Perobelli / Reuters

A Fifa deveria proibir isso para salvar o seu bem maior, o futebol. As autoridades que se virem para fazer o seu trabalho. Já passou da hora de essa gente apresentar uma solução para isso. Essa turma cura dor de dente arrancando o dente. Isso não existe mais. Sabe-se que os quatro clubes de São Paulo querem torcedores dos dois lados nos estádios.

O que se viu no Allianz Parque foi muita facilidade do Palmeiras diante do seu maior rival. Tanto foi assim que o time tirou o pé depois do segundo gol, com Abel Ferreira rodando seu elenco certo de que o resultado já estava construído e que o time não corria mais riscos. Com isso, claro, o Palmeiras perdeu qualidade, mas não diminuiu seu apetite. Tentou o terceiro gol até o fim. Assim, Abel vai dando minutagem para seus jogadores que menos atuam e para aqueles que estão se juntando agora ao elenco.

O Corinthians teve ligeira melhora no segundo tempo, mas nada que pudesse segurar a festa dos palmeirenses. A comemoração foi do começo ao fim do jogo, com recorde de público e R$ 3,5 milhões para o bolso do clube. Era para ser um clássico, mas foi um duelo comum, como se o Palmeiras não estivesse enfrentando o poderoso Corinthians. Lamento que seja assim. Alguma coisa precisa acontecer.

Com a vitória, o time de Abel joga um pouco mais de pimenta na crise corintiana. Está ardendo. Mas os problemas são tantos que a derrota para o Palmeiras pode ser o menor dos males. Olha onde chegou esse Corinthians.

Continua após a publicidade

Os palmeirenses podem até não gostar de Róger Guedes, mas o atacante não desiste, luta até o fim e briga por todas as bolas. Tem seu valor. O Corinthians foi presa fácil para o Palmeiras nesta terceira rodada do Brasileirão. Tudo bem que a competição só está começando, mas no sistema de pontos corridos, todas as partidas valem muito. Queria ver Corinthians, Santos e São Paulo com mais força para enfrentar o Palmeiras. Cresci vendo esses clássicos sem previsão, mas de uns tempos para cá, eles não existem mais. O Palmeiras não tem dado brecha para nenhum de seus maiores adversários do Estado. O torcedor palmeirense está tão confiante que seu palpite é apenas pelo placar, porque ele já sabe quem vai ganhar.