Palmeiras precisa repensar seu time e descansar seus jogadores

Há duas constatações na classificação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque. A primeira delas é que o time de Abel Ferreira não tem mais o mesmo poder de fogo. A segunda já venho falando há um bom tempo: o tricolor de Dorival Júnior é muito melhor do que era antes com Rogério Ceni. A vitória por 2 a 1 mostrou isso.

O São Paulo foi uma equipe defensiva bem postado o tempo todo, com uma linha de cinco, a última, e antes dela uma outra de três. Intransponível. Luciano ficou com a bola e a catimba no meio de campo. Calleri teve a missão de assombrar Luan. E assim o time visitante segurou o Palmeiras diante de 41 mil torcedores.

O Palmeiras teve a bola, mas em muitas situações não sabia o que fazer com ela. Faltou um pouco mais de Raphael Veiga. Um pouco mais de Dudu. Rony correu errado. Em nenhum momento os comandados de Abel se encontraram. Nem no gol que fez o torcedor explodir de alegria no estádio. Piquerez fez um gol sem querer, de um cruzamento em que a bola entrou. E ficou nisso. O Palmeiras é um time cansado. Vai ter de resolver isso nas próximas semanas ou mês. Precisa parar seus jogadores por mais tempo, mesmo que isso custe descer a ladeira do Campeonato Brasileiro.

Nem mesmo as modificações de Abel deram resultados. Com as trocas do treinador português, o Palmeiras ficou pior. Tem sido semanas duras para o clube da Pompeia, derrotas, punições, brigas com a arbitragem, lei do silêncio e uma torcedora morta. Nada disso explica sozinho a derrota e a pouca produtividade, mas ajuda a entender o momento da equipe.

Não tem mais Copa do Brasil. O Brasileirão vai mal. A maior esperança agora é a Libertadores.