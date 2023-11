Análise: Palmeiras só depende dele, Botafogo continua perdendo espaço e deixaram o Flamengo chegar

Palmeiras só depende das suas forças para ser bicampeão brasileiro. O Botafogo continua perdendo fôlego na reta final. E deixaram o Flamengo chegar. Agora todos os times tem 34 partidas na competição. O cenário acima é uma leitura possível do que está acontecendo na competição após os jogos atrasados. Todos têm agora 34 partidas. Todos estão na mesma página. Daqui pra frente, quem puder mais vai chorar menos.

Abel Ferreira estava esperando esses jogos atrasados para dar seu bote. O Palmeiras já estava na liderança, mas tinha de esperar as movimentações do Botafogo. O time só empatou com o Fortaleza no Castelão nesta quinta. O Palmeiras tem agora a faca e o garfo nas mãos para ganhar o bi. O palmeirense já esfrega as mãos.

Tite e Abel se cumprimentam em jogo de Flamengo e Palmeiras: rivais brigam pelo título do Brasileião com o Botafogo, os três primeiros na tabela Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Abel é um estrategista e tem no elenco do Palmeiras confiança total nesta conquista. Serão quatro partidas, cada uma delas com uma história diferente, com estratégias diferentes. O treinador português já mostrou sua competência para jogos dessa natureza, decisivos é importantes. Ele mais ganhou do que perdeu. Estava esperando essa partida que faltava do Botafogo, empate com o Fortaleza, para saber como vai mexer no tabuleiro. Há muita expectativa para ver esse Palmeiras em ação depois da Data Fifa e saber depois o que vai acontecer com o treinador, enamorado por clubes de fora. O time joga neste domingo contra o Fortaleza fora de casa. Nenhuma das partidas vai ser fácil. A torcida prepara caravanas maiores para empurrar o time.

O Botafogo não perdeu na rodada, mas ficou para trás e não depende mais de si para ser campeão. Torce por um tropeço do líder agora. Logo ele que estava com tanta vantagem na ponta. Viu seus pontos derreterem a cada rodada nesre returno. Trocou de técnico e ainda não voltou a ser aquela máquina destruidora de rivais. Não deu conta de segurar a liderançae poderá ser o time que perdeu o campeonato mais ganho da era dos pontos corridos. O futebol é lindo por isso. Seus caminhos são tortuosos.

Há ainda um terceiro postulante ao título, o Flamengo. Cachorro grande. Deixaram o time da Gávea chegar e agora é pra se temer. É a melhor equipe do futebol brasileiro. Tite só falava em conseguir vaga para a Libertadores de 2024. Já pode falar em conquista. É uma realidade para o time da Gávea, que nesta quinta teve apoio de sua torcida para bater o Bragantino por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Seria demais para Tite se ele levasse esse Flamengo desacreditado antes de sua chegada ao título nacional. Seria para ele uma volta da seleção, onde foi massacrado, em grandíssimo estilo. Mas na tabela, ocupa a terceira colocação e não há confronto direto com os adversários de cima. É ganhar seus jogos e fazer figa para os tropeços de Palmeiras e Botafogo.

Embora entre Palmeiras e Flamengo tenha o Botafogo, pra mim o caneco ficará entre palmeirenses e flamenguistas. Não vejo o Fogão com forças para recuperar sua liderança e fazer valer tudo o que fez na maior parte do Brasileirão. Não vejo. Os pontos são próximos entre os três postulantes ao título: 62, 61 e 60. Há ainda outros dois times na espreita, Grêmio e Bragantino, ambos com 59. Se alguém vacilar, eles tentarão dar o bote, como fez o Palmeiras nessa reta final.