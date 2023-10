Palmeiras tem tudo de que precisa para chegar à final da Libertadores e despachar o Boca no Allianz

O Palmeiras tem tudo de que precisa para chegar a mais uma final de Libertadores e, depois, brigar pelo quarto título sul-americano. Tem torcida, tem um time entrosado e tem um treinador competente. Na somatória dos resultados, sua obrigação é a de qualquer equipe que se prepara para uma partida: ganhar, independentemente do resultado. Apesar de todas as confusões da temporada, com Abel Ferreira se perdendo muitas vezes em suas entrevistas, com boa pitada de arrogância e de dono da verdade e sem a menor paciência para as cobranças naturais ao cargo que ocupa, o Palmeiras consegue se colocar dentro de parte do seu planejamento do ano.

De meses para cá, após a lesão de Dudu e o repasse de alguns jogadores, de uma janela de investimento sem compras e de uma acirrada briga entre torcedores uniformizados e a presidente Leila Pereira, o time não baixou sua pegada nem desanimou sua torcida.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, conversa com Abel Ferreira na Academia de Futebol Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

O maior reflexo disso é a possibilidade real e favorita de chegar à final da Libertadores passando pelo Boca para enfrentar o Fluminense. O jogo desta quinta contra o Boca é o ato final dessa condução de meses na Libertadores. Se isso acontecer, o Palmeiras terá mais uma vez cumprido seus objetivos no ano, ganhando ou perdendo a decisão em jogo único no Maracanã, dia 4 de novembro. Há ainda sua corrida no Brasileirão, com possibilidades de superar rivais diretos em sua frente na tabela e colar no líder Botafogo, agora, inexplicavelmente, sem treinador após a demissão de Laje. Já teve a conquista do Paulistão.

O problema do Palmeiras não é para essa temporada. Com o elenco que tem, Abel vai se virar bem até dezembro, quando terá férias e começará a desenhar as metas e os planejamentos para 2024. Esse é o problema. O próprio treinador acha que o elenco precisa de novos jogadores, compactuando sua opinião com os pedidos da torcida que geraram o desentendimento com Leila Pereira.

Sem gastar

A presidente não gasta com o que acha que não vale. Está certa. Segura as contas do clube porque tem outros projetos. Só vai comprar jogador se realmente estiver convencida de que vale a pena: custo e benefício. Ela sempre diz que divide essa missão de reforçar o elenco com Abel. São os dois apenas a decidir. Mas a palavra final é dela e não de Abel.

O treinador tenta fugir da incoerência de suas próprias declarações sobre os meninos que vieram da base. Ora diz que eles são ótimos. Ora diz que eles ainda são ‘miúdos’ e precisam rodar para chegar em outro nível. Em outras palavras, que os garotos não estão preparados. São todos reservas. Abel sabe que no futebol há muitos desgastes durante a temporada e há as fases dos atletas, ora boa e ruim. Jogadores que rendiam bem não mostram mais a mesma pegada, casos de Rony e Raphael Veiga, por exemplo. Mesmo Dudu, antes de se machucar, não vinha bem. Daí a necessidade de reposição.

Leila se recusa a rever o elenco neste ano. Avalia que tem o que precisa ter. Não se sabe se gastará em 2024. Ela não é de esperar por resultados ou conquistas para gerir o futebol do clube. Aliás, os bons gestores não devem se apegar a isso para melhorar as condições da equipe. Sua maior tacada foi aceitar a venda de Endrick para o Real Madrid por R$ 408 milhões. Mas para onde vai esse dinheiro? Há fios soltos.

Leila está preparando o Palmeiras para uma grande tacada, é minha sensação. Ainda não consegui confirmar isso com ninguém. Estou atrás. Sua tocada pode estar ligada ao estádio. Ela disse recentemente que sabe o que faz e que também sabe onde quer chegar. Está bem preparada para entender que precisa de uma jogada de mestre para se lançar às próximas eleições no clube e para um novo mandato, que não será tão fácil como foi o primeiro.

Muitos torcedores temem que o Palmeiras perca sua competitividade e o sucesso de Abel Ferreira por ter elencos fracos e sem jogadores de primeira linha. Essa é a bronca. Se ganhar a Libertadores isso muda um pouco de figura. Leila tem se virado também para segurar alguns de seus bons atletas, com salários altos e promessas de conquistas. Ela sabe, no entanto, que uma hora o ciclo de alguns desses vai acabar e eles vão pedir para sair. Daí a sua obrigação de refazer o elenco e não se sentar em cima dele à espera de resultados.

Mas tudo isso nada tem a ver com o jogo desta quinta contra o Boca. Para a disputa da vaga, tudo está pensando, estudado, falado e treinado. O torcedor do Palmeiras não tem dúvidas de que seu time vai chegar a mais uma final de Libertadores. E não vê a hora de essa partida começar.