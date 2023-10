Palmeiras vai colocar um ’elefante’ nas costas do Botafogo se ganhar duelo direto na quarta, no Rio

Os números ainda estão do lado do Botafogo, mas não há torcedor em sã consciência que não tenha um tiquinho de dúvidas (desculpe o trocadilho com o artilheiro do time carioca e do Brasileirão) sobre a conquista do clube de General Severiano. A pergunta que todos se fazem há meses é se o Botafogo vai conseguir se sustentar na liderança e festejar o título. Isso porque o time passou por grandes reformulações, de elenco e com a SFA, e esteve adormecido por anos. A cada rodada, a equipe tem de se provar. Talvez essa desconfiança não se justifique. Ou se justifique apenas fora do vestiário do time. Neste fim de semana, perdeu para o Cuiabá por 1 a 0 e revigorou o sonho do Palmeiras, segundo colocado, com 53 pontos. O Fogão tem 59. São 6 pontos de diferença. O líder tem um jogo a menos.

Recebi algumas mensagens de palmeirenses. Uma delas dizia: “eles, os jogadores do Botafogo, estão dando mole”. A outra era sobre a importância do confronto direito nesta semana: “é guerra”. Fico com a primeira.

Palmeiras terá uma semana intensa na Academia antes e depois da partida contra o líder Botafogo Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Essa sombra feita ao Botafogo pelo time de Abel Ferreira, que completa três anos nesta segunda-feira, dia 30, no comando do Palmeiras, já foi de outros rivais, como Bragantino, Flamengo e Grêmio. Todos eles subiram até onde deu e depois perderam terreno. O Botafogo manteve-se nesse tempo todo na ponta, sem se abalar e segurando sua vantagem, ora mais, ora menos, mas sem andando na frente e olhando seus concorrentes de cima.

O fato é que nunca houve a possibilidade de essa diferença baixar tanto. Quarta-feira, há um jogo direto entre Botafogo e Palmeiras, no Rio. Caso o time de Abel consiga emplacar sua quarta vitória seguida nesta reta final, a diferença cairá para 3 pontos (ainda com um jogo a menos do adversário). Três míseros pontos. Isso coloca um ‘elefante’ nas costas dos jogadores do Botafogo, ainda não acostumados a decidir campeonatos. É com essa pressão que torcedores do Palmeiras contam. Os perseguidores são atualmente francos atirados, sem nada a perder e muito a ganhar. Na história do Brasileirão por pontos corridos, nenhum time perdeu o campeonato nesta rodada com tanta diferença. Mas os números se entortam com gols e resultados. E ninguém sabe o que vai acontecer.

Após o confronto direto da quarta, os rivais terão de decidir por conta própria na sequência do Brasileirão.

O Palmeira terá os seguintes rivais:

Continua após a publicidade

32ª rodada - Palmeiras x Athletico-PR

33ª rodada - Flamengo x Palmeiras

34ª rodada - Palmeiras x Inter

35ª rodada - Fortaleza x Palmeiras

36ª rodada - Palmeiras x América-MG

37ª rodada - Palmeiras x Fluminense

38ª rodada - Cruzeiro x Palmeiras

Continua após a publicidade

O Botafogo terá pela frente:

32ª rodada - Vasco x Botafogo

33ª rodada - Botafogo x Grêmio

34ª rodada - Bragantino x Botafogo

35ª rodada - Botafogo x Santos

36ª rodada - Coritiba x Botafogo

37ª rodada - Botafogo x Cruzeiro

Continua após a publicidade

38ª rodada - Inter x Botafogo

Não é fácil para nenhum dos dois. Pelos altos e baixos de todos os times nesta edição do Brasileirão, é muito complicado defender que Palmeiras e Botafogo vão conseguir vencer todas as suas partidas . O time de Abel tem paradas duríssimas contra rivais tradicionais, como Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, além de Athletico-PR. Ninguém vai vender fácil o resultado para o clube paulista de Leila Pereira.

Da mesma forma, o líder Botafogo terá de superar adversários ‘ossos duros de roer’, a começar pelo Vasco, passando por Grêmio e Bragantino. Dependendo da condição do Santos na tabela, o duelo no Rio pela 35ª rodada poderá ter peso especial. Em comum, tanto Palmeiras quanto Botafogo terminam a temporada fora de casa. Todas as partidas da 38ª rodada do Brasileirão serão no mesmo horário, conforme determinou a CBF para que nenhum time se beneficie da condição do rival.

O torneio pode ser decidido antes disso. É verdade. Não dá também para esquecer Flamengo e Bragantino nesta corrida. Os dois têm um jogo a menos se comparado ao Palmeiras. Quem vem quietinho na sexta colocação é o Atlético-MG, com 50 pontos. O time de Felipão só fala em vaga para a Libertadores. As próximas rodadas podem dar novos objetivos ao clube. Assim como na parte inferior da tabela, a turma de cima também faz suas contas. O torcedor palmeirense está bastante animado. O botafoguense com a pulga atrás da orelha.