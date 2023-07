Para o soco na boca que Pedro levou de Pablo, da comissão de Sampaoli, só há um caminho: demissão

Só há um caminho no caso do atacante Pedro e do preparador físico Pablo Fernandez no Flamengo; a demissão do membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Rua! A diretoria não pode aceitar, de forma alguma, ter em sua comissão um cidadão violento a ponto de agredir jogadores, colegas de trabalho e até mesmo cartolas rubro-negros quando alguma coisa não é do seu agrado, como foi em Minas.

Para quem ainda não sabe o que aconteceu, vai um resumo publicado pelo Estadão: Pedro procurou uma delegacia de polícia em Belo Horizonte, após jogo com o Atlético-MG, para prestar queixa contra um membro da comissão de Sampaoli, técnico do seu próprio time, que deu um soco em sua boca durante o trabalho após a vitória em Minas. Isso mesmo que você acabou de ler: um soco na boca de Pedro. Ele teria se recusado a fazer um exercício de alongamento.

Pedro, de cabelo descolorido, é querido no elenco do Flamengo: ele tem o respeito de todos os companheiros do time Foto: Pilar Olivares / Reuters

Isso é simplesmente inadmissível. No futebol e na vida. É caso de demissão com justa causa, processo contra o profissional, se é que um sujeito desse pode ser chamado de profissional, ação na Justiça e todos os trâmites legais para dar exemplo dentro do próprio Flamengo de que isso não faz parte da conduta no clube, e também para o futebol de modo geral. O STJD também tem de entrar em campo. Punir Pablo. O cidadão tem histórico violento.

Sampaoli, que trabalha com Pablo Fernandez no Rio e o leva como membro fixo de sua comissão técnica para onde vai (veja quem é ele), tem de ficar calado e aceitar a demissão sumária do cara, sem abrir a boca, sem qualquer manifestação de defesa, sem argumentar e ainda dar graças a Deus de o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também não dispensá-lo. Afinal, tudo o que acontece na sua comissão é de sua responsabilidade.

O bom treinador do Flamengo deve ser justo com seus princípios e com o futebol. Ele tratou de ficar em cima do muro, tentando abraçar os dois lados, Pedro e Pablo. Não esperava isso. Ele tinha de ter anunciado a demissão do preparador físico, antes mesmo de qualquer indicativo do clube nesse sentido. Landim terá de rever também a permanência do treinador argentino. Não há conversa. Foi contra Pedro, mas poderia ter sido contra qualquer outro jogador, até mesmo adversários. O futebol brasileiro não precisa de Pablo Fernandez. Nem o Flamengo.

Jogador de futebol se une nesses casos, pode ter certeza. Se a diretoria não conduzir bem o lamentável episódio, demitindo Pablo Fernandez, que faço questão de repetir o nome para que todos saibam quem é o covarde que se veste de membro da comissão técnica para agredir um atleta, perderá seu elenco. Um a um, os jogadores vão pedir para sair. Quando as coisas envolvem o grupo, coletivamente ou de forma individual, jogador de futebol é engajado. Eles se ajudam o tempo todo.

Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, terá de aceitar a decisão da diretoria sobre a agressão do seu auxiliar, Pablo Fernandez, ao jogador Pedro Foto: Sergio Moraes / Reuters

Pedro ganhou o respeito de todos, dos colegas do clube e dos de fora, como nas manifestações de Marinho e Vidal, dois atletas que foram dispensados do Flamengo por Sampaoli. Não importa que sejam desafetos do treinador. Pedro não revidou, mas poderia. Procurou uma delegacia com testemunhas. Fez um texto limpo, de filho e homem que é, com todas as letras, diferentemente de seu agressor, que pediu desculpas em nota oficial e tentou explicar o inexplicável. Em nenhum momento colocou seu cargo em risco ou temeu por ele. Vergonhoso.

Para Pedro também não há mais como permanecer no Flamengo sob o comando de Sampaoli. O futebol é perverso e não acredito que não sofrerá consequências. Depois de uma possível demissão de Pablo Fernandez, imagino que o atacante deixará claro seu desejo de deixar o clube. Tem direito a isso e deve ser atendido. O fato de não jogar ou de jogar menos antes do episódio, não diz respeito a essa análise. Sampaoli tem o direito de escalar quem ele quiser se a diretoria deu a ele esse direito, como dá a qualquer técnico. Pedro aproveitou o problema para reclamar da sua “não” escalação. Não deveria.

Não vejo ainda a menor possibilidade de se colocar panos quentes no caso. A diretoria do Flamengo está certa em esperar para responder e se posicionar de cabeça fria, passados horas ou dias do ocorrido. Mas nesta segunda-feira, ou ainda neste domingo, tem de anunciar o seu entendimento da situação vergonhosa e tomar sua decisão: a demissão de Pablo Fernandez e a liderança nos processos na Justiça, protegendo seu jogador. É isso que o elenco espera do clube.

Veja o que Pedro escreveu

Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli.

A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém.

Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje (sábado). Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram.

Pablo Fernandez deixou a delegacia depois de prestar depoimento na madrugada deste domingo, 30. Foto: Reprodução

Veja o que Sampaoli escreveu

Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam.

A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei ou vi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra. Que é uma forma de ter fé no ser humano. Porque a violência nos separa e a conversa nos une.

Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros. Porque temos a possibilidade de nos transformarmos. Para ser melhor.

Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas.

Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que, aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar. Para nos mudar. Para unir. Para ser melhor. E colocar o Flamengo no topo.

Veja o que Pablo Fernandez escreveu

Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube.

Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor.