Diniz é um ‘boneco’ no comando da seleção com prazo de validade e à espera da chegada do titular

Uma dúvida pode perseguir o torcedor brasileiro sobre a seleção de Fernando Diniz após os três jogos das Eliminatórias e até o fim do seu contrato, marcado para junho de 2024. O que esperar do time? Pelas recentes apresentações e resultados, escolhas de elenco e defesa cega a Neymar sob o argumento de que os números do jogador são os melhores de todos os atletas do grupo, o Brasil vai entrar naquela espiral de onde não consegue sair há ciclos, de modo a provocar uma resposta já conhecida entre boa parte dos seguidores da equipe.

A seleção brasileira vai continuar sem rumo, dependendo do humor do seu camisa 10, ainda se valendo de boa parte dos atletas que disputaram a Copa do Mundo do Catar e sem um novo jeito de atuar, correndo risco de desperdiçar o talento de jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo.

Fernando Diniz, técnico da seleção, te contrato com a CBF até junho de 2024 Foto: Matilde Campodonico / AP

Só uma alfinetada nos números de Neymar: o futebol precisa deles, mas é preciso avaliar o que esses números representam dentro de campo. Vou dar um exemplo. Os números de Garrincha poderiam apontar que o atacante era previsível, porque ele sempre driblava da mesma forma e ameaçava driblar antes do drible, saindo pela direita em espaços curtos do gramado. Todos nós sabemos que Garrincha não era bem assim como os números poderiam mostrar.

O problema na seleção brasileira só existe pela condição do treinador, interino até metade do ano que vem, quando a CBF diz que Carlo Ancelotti vai desembarcar no Rio vindo de Madri para comandar, aí sim em caráter definitivo, o time nacional, uma honraria no passado para qualquer técnico estrangeiro.

Diniz sabe que está sendo avaliado o tempo todo na seleção e sabe também que tem prazo para mostrar tudo o que sabe. São menos de dez partidas que comandará de agora até o fim do seu vínculo com a CBF. A não ser que ele saiba que Ancelotti não vem coisa nenhuma e que ele será mantido no cargo até a Copa de 2026, o que a CBF não confirma e fala o contrário, Diniz vai fazer o quê? É pouco tempo de trabalho e muita mudança de comportamento, a começar pelo sistema de jogo.

Em todos os seus trabalhos, Diniz sempre precisou de tempo, de votos de confiança dos dirigentes, dos jogadores e da torcida. O empate com a Venezuela já mostrou que o torcedor não terá tanta paciência com seus jogadores.

Há ainda Neymar e tudo o que vem com ele a cada convocação. Já vimos esse filme antes. E olha que não me refiro ao fato de ganhar ou perder as partidas das Eliminatórias porque entendo que o Brasil estará na Copa sem sobressaltos. Das dez seleções da América do Sul, seis vão direito e uma vai lutar na repescagem. O que deve preocupar o torcedor é a forma de jogar, aquela luz no fim do túnel que sempre queremos ver para enfrentar os europeus e formar um elenco que dê liga.

Esse trabalho não é fácil, mas também não é impossível. A Argentina só conseguiu isso no Catar, depois de tentar em tantas outras Copas e torneios em que fracassou. Mas como achar um caminho se o treinador tem prazo de validade? Nada do que Diniz fizer vai permanecer em pé com a troca de comando em junho do ano que vem. Diniz então é um boneco (eu gosto do seu trabalho) no cargo de treinador para comandar um time muito cobrado que não terá dificuldades no que diz respeito aos resultados para a Copa.

Nada do que ele fará de certo ou errado vai refletir nas Eliminatórias e, consequentemente, na Copa de 2026, na sua permanência no cargo. E quando chegar o treinador titular, no caso Ancelotti, a troca de bastão será bonita, respeitosa e enterrada. Ancelotti, ou qualquer outro, vai comandar o Brasil pela sua cabeça, dando de ombros para o que foi feito antes de sua chegada. Diniz não merece isso.