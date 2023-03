Paulistão: Corinthians tem vida fácil, Palmeiras encara pedreira e São Paulo faz jogo de iguais

O Corinthians tem a vida mais fácil na fase de quartas de final do Paulistão contra o Ituano. O Palmeiras tem pedreira diante do São Bernardo. O São Paulo faz duelo de iguais contra o Água Santa. E Bragantino e Botafogo são rivais do interior com muita história e tradição. A próxima fase do Estadual reserva boas partidas. Vale informar que é jogo único, o que não dá a chance aos grandes do Estado de se recuperar. Perdeu está fora. Quem fez melhor campanha dentro do seu grupo joga em casa. Se tiver empate, a decisão vai direto para os pênaltis.

A história da última rodada da etapa de classificação também reservou dramas e comemorações. A Portuguesa escapou do rebaixamento por milagre. Terminou com os mesmos 10 pontos do rebaixado São Bento, mas escapou da degola pelo saldo de gols. Mas não foi um saldo de gols de encher o lusitano de orgulho. Foi -8 da Portuguesa contra -9 do time de Sorocaba. Vergonhoso. Mas para quem tinha a única missão de se salvar, a Lusa conseguiu. Tomara que ela se prepare melhor para o Paulistão 2024. Jogar a primeira divisão do Estado significa mais dinheiro para os cofres do clube do Canindé. E o clube, que já foi vice-campeão brasileiro, está precisando.

Quem caiu com o São Bento foi a Ferroviária, com 9 pontos. O time de Araraquara não manteve sua pegada de edições passadas. Voltou, portanto, para a A2.

Galoppo é uma das esperanças de gol do São Paulo na reta final do Paulistão Foto: Mauro Horita / Agência Paulistão

Mas o ‘grande derrotado’ do Paulistão foi o Santos. Mais uma vez o time da Vila fica pelo caminho no regional. Tomou uma surra do Ituano nesta última rodada que fez o treinador Odair Hellmann pedir desculpas aos santistas. Não basta. Ele tem sua parcela de responsabilidade, mas os jogadores também tem. E a diretoria mais ainda. Já deu tempo para ajeitar o clube, mas o Santos não sai do lugar. Fica enganando seu torcedor com novo estádio quando deveria ter um novo time, mais forte e competente. Se tivesse uma equipe melhor, a torcida já estaria feliz.

No caso do Santos, péssimo no Paulistão, a preocupação é saber como a equipe vai se comportar nas outras competições, principalmente no Brasileirão. O time de Pelé nunca foi rebaixado. Mas flerta com a queda nas últimas três temporadas.

O Corinthians vai jogar em casa contra o fraco Ituano. O time de Fernando Lázaro tem a obrigação de ganhar. Não deve ter dificuldades para isso. O Corinthians vem jogando bem e tem algumas boas opções no banco, além de algumas formações táticas diferentes, ora mais pelo meio, ora mais pelas laterais, principalmente pela direita, com Fagner, que voltou a jogar muito bem. Mais uma vez é saber se os trintões do Parque São Jorge vão superar a temporada.

O São Paulo me preocupa. O Água Santa fez os mesmos 23 pontos do time do Morumbi. Isso dá moral para o desafiante, o segundo colocado do grupo. Ocorre que o Tricolor parou no tempo. Não vejo evolução tática nem técnica no trabalho de Rogério Ceni. O São Paulo ganha suas partidas na individualidade de seus jogadores. Há bons atletas no elenco. Mas eles precisam ser mais bem comandados.

O Bragantino melhorou um pouco. Mas não vejo muita diferença para o Botafogo. O time de Ribeirão Preto jogou com medo do São Paulo, mesmo em sua casa, e não teve forças nem coragem para atacar após o primeiro gol nesta última rodada classificatória. Tomou a virada sem reagir. Contra o rival das quartas, não vai se comportar assim. Acredito em um jogo mais franco. O Botafogo, apesar da derrota, vive uma fase interessante de planejamento. Está nas quartas do Paulistão, avançou na Copa do Brasil e se prepara para jogar a Série B do Brasileiro.

No Allianz Parque, o Palmeiras terá parada dura contra o São Bernardo, o segundo melhor time do torneio. Como caiu na Copa do Brasil, o São Bernardo aposta tudo no Estadual. Na casa do Palmeiras, no entanto, penso que será mais cauteloso. Sabe o risco que corre, embora tenha se dado bem contra outros grandes de São Paulo - bateu o São Paulo por 1 a 0 e derrotou o Corinthians por 2 a 0. Abel Ferreira terá de armar o Palmeiras de forma especial para superá-lo.