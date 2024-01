O Paulistão está desagradando muita gente e anda na contramão do que sempre foi o torneio estadual mais bem organizado do Brasil. A edição 2024 está “osso” para o torcedor. E isso nada tem a ver com a qualidade dos times. Refiro-me à tabela, horário dos jogos e transmissão de TV e streaming. Abrir para mais canais (antes só havia a Globo) é uma iniciativa acertada, mas abriu demais. Vou dar um exemplo deste sábado. O duelo do São Paulo com a Portuguesa foi transmitido no streaming da CazéTV. O jogo do São Bernardo com o Corinthians passou na TNT e HBO Max (streaming). Teve ainda o Paulistão Play. A Record mostra jogos. Picotou demais a transmissão, de modo a deixar o torcedor perdidão.

PUBLICIDADE Vamos imaginar que esse não seja o maior problema. O torcedor reclama ainda dos preços dos ingressos. Os corintianos protestaram de ter de pagar R$ 140 no sábado contra o São Bernardo – derrota por 1 a 0. Esse problema é dos clubes, que praticam os preços. Havia menos de 7 mil torcedores no estádio. Vale lembrar que o torcedor prefere acompanhar seu time nas competições de mais prestígio, que são todas as outras ao longo do ano. Então, para atrair público no Estadual, o ingresso deveria ser mais barato. Os clubes e a Federação poderiam trabalhar isso de uma maneira melhor. Se o preço fosse mais em conta, haveria mais torcedor em todas as partidas.

Neo Química Arena recebe jogos do Corinthians no Paulistão - Foto: Alex Silva / Estadão Foto: Alex Silva / Estadão

Podemos ainda supor que o maltratado torcedor consiga superar esses dois obstáculos, o da transmissão e o dos ingressos, mesmo assim ele ainda não estaria livre de percalços no Campeonato Paulista – repito, o mais bem organizado do País. São os horários das partidas. Sábado, os jogos dos grandes não aconteceram no horário nobre do futebol, 16 horas. O São Paulo bateu a Lusa em duelo que começou às 18 horas de Brasília. E essa não foi a última partida do dia. São Bernardo e Corinthians teve a bola rolando a partir das 20 horas.

Não é normal que os principais times da competição tenham de jogar no fim de semana tão tarde. O mesmo aconteceu ontem, no clássico entre Palmeiras e Santos, cujo apito inicial foi dado às 18 horas. Cadê o jogo das 16 horas do domingo? Sumiu neste fim de semana.

Sou do tempo em que o principal jogo da rodada começava às 16 horas. O torcedor tinha tempo para se preparar e para curtir depois. Agora, ele tem de esperar um tempão para o jogo começar e depois fazer tudo correndo para voltar para casa. Tem ou não tem alguma coisa errada com esse Paulistão? O torneio é da Federação Paulista, mas os 16 clubes participantes concordaram com tudo isso. Talvez para a FPF e para times e atletas esteja tudo bem. Para o torcedor não está.

Há uma crença acentuada de que os Estaduais são desnecessários e que o tempo da disputa poderia ser usado para treinar mais e espaçar mais as outras competições da temporada. O Paulistão sempre esteve à margem dessa bagunça, mas nesta edição se rendeu à confusão. Está fadado a desaparecer ou a ser abandonado pelo torcedor.