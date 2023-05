Pelo menos não faltou suor para esse novo Corinthians sob o comando de Luxemburgo, apesar do empate

O resultado não veio como o torcedor imaginava diante do Fortaleza em casa, mas quem viu o empate do Corinthians gostou da raça mostrada pelos jogadores até o fim do jogo. Não faltou fôlego, nem pernas, e isso já é uma mudança do time nesta temporada. Aquele Corinthians que se arrastava em campo no segundo tempo deu lugar para esse Corinthians que se entrega e deixa tudo dentro de campo. Ganhar ou perder, o torcedor sabe que é do futebol, mas ele deixou a Arena, em Itaquera, satisfeito com o suor de seus jogadores, mesmo os mais veteranos.

O Fortaleza ajudou muito nisso, porque a ‘trocação‘ no fim era o objetivo dos dois lados, feito dois boxeadores no centro do ringue. O primeiro que baixasse a guarda, poderia cair. Nenhuma das equipes desistiu antes do apito final do árbitro.

Corinthians empata com Fortaleza na estreia de Vanderlei Luxemburgo no Campeonato Brasileiro: 1 a 1 Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O ponto em casa foi festejado pelos corintianos porque o time sofreu o primeiro gol. Então, aquele gostinho de evitar nova derrota na atual fase vai ser comentado de forma positiva no vestiário. Em cinco dias, Luxemburgo mostrou um Corinthians de cara e sangue novos. É um começo. Ou recomeço.

Ainda há muito a se fazer, jogadores para testar, esquemas que possam proteger mais a zaga e os gols que o time vem tomando. É um processo. A ‘peneira’ ainda é um problema. Cássio não para de amargar gols. Não que a culpa seja dele, mas goleiro nenhum gosta de tomar tantos gols. Vejam o que fazem Abel Ferreira, no Palmeiras, e agora Dorival Júnior, no São Paulo. Eles fecharam a casinha antes de tudo. Luxemburgo deve ir pelo mesmo caminho.

Quando sofrer menos gols ou não sofrer, o time começa a pensar em resolver a parada no ataque. A base é o caminho, como o treinador fez diante do Fortaleza em sua estreia no Brasileirão. Deixar medalhões no banco é uma tática antiga, mas que funciona no futebol brasileiro. São recados que esse Corinthians precisava dar ao seu elenco. Sem comando o time não está.

Os jogadores olham para Luxemburgo e respeitam sua história. Isso faz diferença e ajuda a pular etapas no processo. Luxa sabe que corre contra o tempo também. Ele só aparece como o ‘salvador’ da pátria porque o Corinthians está num buraco de gestão tão grande que o time precisava de alguém com sua estatura.

Com o empate, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. Era um dos objetivos da equipe após quatro rodadas. As pedreiras vão continuar no Nacional. Mas a cada semana, com mais tempo e prazo para mudar a sorte do time.