Péssima fase do Corinthians não é só dos atletas nem de Luxemburgo: é da gestão do presidente Duílio

Até o fim desta rodada, na segunda-feira, três times que estão ameaçados de rebaixamento e na parte inferior da tabela do Brasileirão podem ultrapassar o Corinthians. Cuiabá, Goiás e Vasco, se vencerem suas partidas da 13ª jornada, podem empurrar o time de Vanderlei Luxemburgo degraus para baixo na competição, onde a escuridão domina e assustam os clubes grandes. Vai ter de torcer muito para não entrar na zona da confusão, como define seu treinador referindo-se ao Z-4.

Em Itaquera, durante a derrota em casa para o Bragantino na manhã desde domingo, teve de tudo, de festas, aplausos e vaias. Nesta ordem. Muitos corintianos roeram as unhas durante os 90 minutos. O Corinthians foi dominado. Não mostrou poder de fogo nem um estilo definido de jogadas. Padrão é uma condição que passa longe desse grupo. Não tinha nada a não ser o esforço dos jogadores.

Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, comentou que clube está organizado nesta temporada e que o trabalho está sendo feito Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Foi a primeira derrota (1 a 0) em casa no Campeonato Brasileiro. As bolas alçadas na área não deram em nada. Yuri Alberto parece ter contagiado Roger Guedes com sua fase ruim. Os poucos chutes a gol eram fracos. A fase ruim vai passar, uma hora passa, mas está demorando demais. O time soma 12 pontos em 13 jogos. Portanto, tem menos aproveitamento do que partidas. Se continuar nessa toada, terá de fazer campanha de “campeão” na segunda parte do torneio. E, convenhamos, isso parece impossível neste momento.

Luxemburgo tenta lançar alguns meninos e deve continuar fazendo isso até achar uma equipe minimamente competitiva. Não tem ainda. Aquela confiança que o técnico comentou jogos atrás se perdeu diante do Bragantino. O torcedor tem de entender o que está acontecendo no Parque São Jorge. Há pedágios a serem pagos pela desorganização. Nesta semana, o presidente Duílio Monteiro Alves andou comentando em canais que escolhe para falar dando a entender que tudo está nos trilhos. Pelo amor de Deus, não está!

As vaias após a derrota em casa neste domingo ensolarado prova isso. A fisionomia dos atletas após o revés mostra isso também, assim como sua posição na tabela e os pontos somados. O Corinthians lembra aqueles times “sacos de pancadas” do passado. Individualmente, há bons jogadores. Em bloco, não há desfile. Não existe um time.

Volto a apontar que, apesar da fase ruim dentro de campo, a responsabilidade é toda da diretoria e da péssima gestão do futebol. Não caio nas declarações do presidente de que tudo está lindo e maravilhoso e que o trabalho está sendo feito com competência, porque não está.

Basta analisar o clube com olhar comum de um torcedor: não tem dinheiro, deve R$ 1 bi, trocou de treinador quatro vezes, foi eliminado da Libertadores, o elenco é fraco, o time pode virar a rodada do fim de semana na zona de rebaixamento e, pior, não há luz no fim do túnel, um cipó para se segurar nessa selva de mandos e desmandos no Parque São Jorge.

O Brasileirão já está comprometido. Tem a Copa do Brasil contra o América-MG. Pode dar e pode ser enganosa também, como foram as vitórias passadas. Pode ser mais um buraco. A temporada é de salvação e de tentar montar um time para 2024 e olha lá. Este ano, parece perdido em todos os sentidos. A camisa pesa mais para os grandes nas fases ruins.

A única coisa boa que vejo do Corinthians nesse momento, e não estou falando daqueles bagunceiros que querem briga com o elenco, é a fé da torcida. O torcedor gosta de futebol e não perde a esperança. Ele lotou mais uma vez a Neo Química Arena com 42 mil pessoas. Ele não vai abandonar o time. Mas sabe que vai sofrer até o fim na tenporada.