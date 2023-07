Pia quebrou as amarras e a rabugice dos técnicos de futebol no Brasil sem perder a responsabilidade

Pia Sundhage mudou a cara da seleção brasileira e do jeito tenso de se comandar um time de futebol nesses quatro anos em que ela está à frente do Brasil. A sueca não se adaptou ao estilo estressante à beira do gramado, ao velório que é para o Brasil perdeu uma partida ou uma decisão, tampouco ao sofrimento de um cargo que parece acorrentar seu titular até a masmorra ou para a guilhotina.

Ela preferiu ser ela mesma, com algumas boas doses da nossa brasilidade, na culinária, por exemplo, ou nas praias do Rio, ou ainda com um violão nas mãos dedilhando música popular brasileira. O repórter Marcio Dolzan, do Estadão, escreveu nesta semana que ela também não abre mão de se comunicar em inglês. Teme não ser entendida num idioma, o português, que não domina. Então, prefere dar o seu recado em inglês mesmo. Para os europeus que acham que o Brasil é só samba, praia e caipirinha, Pia leva para o Velho Continente quando votar uma imagem de que o País do futebol, masculino e feminino, é muito mais do que somente isso.

Pia Sundhage em etapa de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina 2023: uma profissional do futuro Foto: Silvia Izquierdo / AP

A técnica estrangeira da seleção brasileira, que neste sábado tem jogo duro contra a França, às 7h de Brasília, pela segunda rodada da fase de classificação da Copa do Mundo, é uma profissional do futuro, não só do futuro do futebol, mas como de todas as empresas do mundo, inclusive do Brasil. Ela não se adapta às condições, tampouco se descabela diante de um resultado adverso. Pia quebrou a corrente que prende o treinador, o gestor, o CEO, o presidente e o colaborador comum ao seu dia a dia atrás de resultados em oito ou doze horas de trabalho. Ela veio para o Brasil se divertir. Essa é a maior qualidade do profissional do futuro em todas as áreas e segmentos. Leveza sem perder o senso de responsabilidade, de conquistas, de mudanças e de resultados.

A seleção brasileira, avançando ou ficando pelo caminho na Copa Feminina 2023, já deu com Pia saltos gigantescos nesse ciclo em que a treinadora está no comando. Quem diz isso são as próprias jogadoras. Marta tem certeza hoje de que pode se aposentar com tranquilidade porque vem atletas atrás dela mais novas e comprometidas como ela foi quando chegou à seleção, menina de tudo, porque há uma renovação de jogadoras boas de bola, um espírito de grupo e um projeto para o futebol feminino do País. Há uma chama que não vai se apagar.

Digo isso olhando simbolicamente nos olhos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que admitiu que o cargo é de Pia até quando ela se cansar de nós, brasileiros. Talvez se canse após a Copa ou os Jogos Olímpicos de Paris, mas não faz mal. Seu projeto já foi comprado. A CBF abraçou o futebol feminino, a pedido ou não da Conmebol e da própria Fifa, e agora tem a responsabilidade de tocá-lo para sempre. Boa parte disso o torcedor deve a Pia Sundhage.