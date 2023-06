Por que os treinadores são cada vez mais reverenciados no futebol? O questionamento também vale para o Brasil. Na verdade, vale principalmente para o futebol brasileiro, onde o técnico é sempre apresentado como alguém que vai resolver todos os problemas da equipe. Quando isso não acontece, e em muitos casos isso não acontece, ele é o primeiro a ter o pescoço cortado.

Só o Corinthians teve cinco treinadores na temporada, e todos eles contratados com a convicção de que faria o time jogar bem, ganhar partidas e festejar campeonatos. Nada disso aconteceu por diferentes motivos.

Renato Gaúcho sabe o seu tamanho no Grêmio como treinador, mas ele sempre trabalha ao lado do seu elenco Foto: Diego Vara / Reuters

O treinador tem dois momentos antagônicos na função. Quando ele é contratado e quando é demitido. Nesse período, que não tem sido longo, o técnico convive com pressão, protestos e perseguição do torcedor. Todos os males do time são colocados em seus ombros. Não deveria ser assim, mas é, de modo a fazer do profissional a grande estrela do jogo, na maioria das vezes bem mais do que os atletas.

O treinador virou o astro de uma partida. Ele é apontado como o cara que ganha ou perde jogo. “Burro” ou “gênio” na voz do torcedor nas arquibancadas. A montagem de suas equipes são analisadas e debatidas. As alterações ao longo dos 90 minutos passam pelo mesmo processo. Ao término de um jogo, importante ou não, é o técnico que aparece para dar as explicações.

Isso tem um motivo: o treinador toma muitas decisões no clube, de contratação à dispensa de atletas, passando pela qualidade do local do treino e até do gramado e da escolha dos sistemas de jogo. Recupera profissionais e acompanha tudo o que ocorre em outros departamentos ligados ao futebol, de fisiologia ao departamento médico.

Há ainda uma condição relacionada à personalidade dos jogadores atuais. Eles dependem muito das ideias do treinador, têm poucas opiniões e não se interessam em participar das discussões do jogo. Recorre novamente ao Corinthians para exemplificar o oposto disso. Renato Augusto se destaca pela sua qualidade técnica, mas também visão do jogo, ali na hora, enquanto corre atrás da bola. Ele tem autonomia, bagagem e coragem para discutir os caminhos com o treinador. Mas é um em um milhão.

A frase mais recorrente dos atletas na saída do campo para o intervalo do jogo é a necessidade de “ouvir” o treinador para saber o que fazer no segundo tempo. Essa dependência do jogador é a mesma dependência do clube em relação ao trabalho do seu técnico. O torcedor age da mesma maneira. Ele pega no pé dos atletas, mas sua ira atinge fortemente o comandante da equipe.

Isso explica também porque os treinadores não baixam suas pedidas mensais e fazem multas rescisórias altíssimas, de modo a se proteger de tantas cobranças e das recorrentes demissões.

Há ainda uma outra situação. O treinador assume um papel de liderança que deveria ser de um presidente de clube ou de um diretor de futebol. Mas isso não ocorre no futebol brasileiro. Quando tudo vai mal, é o técnico que vai perder o emprego. E todos no clube se calam. Alguns têm nos jogadores a cumplicidade que precisam para o trabalho, tornando-se mais fortes e protegidos pelo elenco. Outros andam sozinhos, sem apoio a não ser dos resultados de campo.

Na derrota do Grêmio para o Flamengo por 3 a 0 no fim de semana, Renato Gaúcho disse que seu time foi melhor. Ele abraçou o grupo diante do fracasso no placar. Atleta gosta disso. O treinador aprendeu a ser esse cara no futebol, amado e odiado, cobrado e aplaudido. A maioria não se ilude e sabe que se o time não somar seus pontos, sua cabeça é que vai rolar.