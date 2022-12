Por que temos de escolher um entre Messi e Maradona? Prefiro ficar com os dois

Messi levou a taça nas mãos para a Argentina, mas o craque da Copa do Catar, desde domingo, ou muito antes disso, convive com o fantasma de Maradona. Tudo que faz de ruim é comparado ao ídolo morto em 2020. Tudo o que faz de bom também. Nas nossas conversas, de torcedor comum de futebol, sempre alguém coloca na roda o questionamento de quem foi melhor, Messi ou Maradona? Somos levados ao paredão para responder. Mas por que temos de apontar um melhor? Prefiro ficar com os dois. Imagino que o povo argentino também deva se orgulhar de Messi como se orgulhava de Diego, cada um do seu tempo.

Certamente se estivesse vivo, Maradona alimentaria a sua fama e história e diria que ele “é o mais grande”. Messi nunca chamou para si essa comparação, tampouco se coloca maior do que Maradona, que o comandou na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, numa comunhão do passado com o presente.

Messi e Maradona juntos, do mesmo tamanho, com importância igual para a seleção argentina Foto: Luis Robayo / AFP

Quando Messi vai bem em campo, quando ele se revolta com os rivais, quando ele não aceita algumas decisões da arbitragem, logo dizem que ele está ‘maradoniano’, como foi recorrente ouvir durante a Copa do Mundo. Tudo o que faz é comparado ao que fez Maradona, nem mesmo o gesto de erguer a taça em Doha após a vitória nos pênaltis diante da França e ser levado nos ombros pelos companheiros no gramado deixou de ser comparado ao que fez Diego na conquista da Copa de 1986. As cenas se repetem porque o futebol se repete, mas de jeito e com personagens diferentes.

Os brasileiros não comparam tanto seus históricos jogadores como fazem os argentinos. No futebol nacional, Pelé reina absoluto e há uma fila de ótimos atletas que se misturam. A longevidade de Messi faz a diferença. Ele ganhou a Copa aos 35 anos, em sua quinta tentativa. Sua fama precede sua presença como foi no Catar. Talvez por isso os argentinos e todos nós fazemos essa comparação de vez em quando. Messi ou Maradona?

Digo que foi muito mais difícil ser Maradona do que Messi. Sim, porque Diego teve uma vida inquieta em um momento em que se podia fazer de tudo sem o ‘olho’ atento das redes sociais em tempo real. Maradona era um vulcão em erupção, uma pessoa de carne e osso como todos nós, com seus dramas, alegrias, decepções e sofrimentos. Messi é muito mais reservado. Sua vida parece um conto de fadas. Não é, mas parece. Ele é um cara para a família e para o futebol. Maradona poderia ser facilmente personagem dos contos de Nelson Rodrigues, um jogador na vida.

Daí minha conclusão de que era muito mais difícil ser Maradona. Messi não é nem nunca foi um jogador programado para vencer. Ele é talento puro também, mas sem as curvas da vida. Foi assim desde os 13 anos até domingo passado, quando ganhou a Copa do Mundo. Sempre esteve muito mais cercado por pessoas certas na carreira do que Maradona.

Apesar de caminhos diferentes, o fim de ambos é parecido. Messi e Maradona estão no coração dos torcedores, como dois ídolos, dois craques e dois gênios, de gerações diferentes, mas feitos idênticos. O tempo que cada um levou para ganhar uma Copa não foi o mesmo. Messi demorou mais e por isso foi mais cobrado. Maradona tinha 26 anos quando foi campeão do mundo. Messi tem 35. Certamente se tivesse ganhado a competição da Fifa em qualquer uma das Copas anteriores, ele teria mais tranquilidade para chegar até aqui.

Da minha parte, portanto, não há como escolher um em detrimento de outro. Sempre preferi Diego, mas estou certo de que Messi é tão importante quanto Maradona em época diferente. Quero os dois no meu time e assim deveria pensar os argentinos. Se Maradona é parâmetro para Messi, Messi também é parâmetro para Maradona. Eles têm seus assentos reservados no teatro do futebol.