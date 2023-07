Problemas de Neymar: tornozelo não está bom, torcida não o quer no PSG e ele é oferecido na Europa

Neymar pode não ter uma vida fácil na temporada que se abre na Europa. De novo. O jogador tem algumas arestas para aparar em Paris e dá sinais de ter começado com o pé esquerdo. O cenário não é dos melhores neste momento. Ele se reapresentou ao PSG nesta terça-feira após o clube constatar que sua cirurgia no tornozelo direito não está totalmente consolidada.

Neymar não atua desde fevereiro. Nos últimos meses, ele dava a impressão de que estava em condições clinicas de recomeçar. Foi visto em alguns eventos esportivos, como finais da NBA, nos Estados Unidos, e nos boxes das corridas de F-1, com Lewis Hamilton e convidados da Mercedes e também da Red Bull, em Mônaco. Mesmo assim, talvez ele precise de mais tempo e de uma carga mais leve de exercícios na pré-temporada do time francês, o que o deixará em condição inferiores fisicamente aos companheiros.

Neymar marca presença no GP de Mônaco de F-1 desta temporada Foto: ALuca Bruno / AP

Há outros problemas a resolver. Seu nome continua figurando em alguns clubes fora de Paris. O último deles foi o Barcelona, para onde foi quando deixou o Santos em 2013. Mas a diretoria do time catalão não tem dinheiro para contratá-lo e teme que sua presença no vestiário possa mudar o bom momento do elenco, ainda em formação e com muitos jogadores mais novos.

Seu nome também já teria sido oferecido para outros clubes, alguns da Inglaterra, como Chelsea e Manchester United, um sinal de que seu estafe trabalha para tirá-lo do PSG, com quem tem contrato até 2027.

A chegada do técnico Luis Enrique pode ser uma aliada em sua permanência. Eles trabalharam juntos no Barcelona e o treinador espanhol não está disposto a perdê-lo. Mas ambos terão de contornar a ira da torcida, a mesma que colocou Messi para fora. Em nenhum momento Neymar se mostrou preocupado com isso. Sua casa nos arredores de Paris já teve problemas e atualmente há segurança reforçada.

Há ainda uma pendência na seleção brasileira. Desde a eliminação do Brasil diante da Croácia na Copa do Mundo do Catar, o jogador não se posiciona sobre sua permanência no elenco, sua vontade de continuar vestindo a camisa do Brasil após três Copas. Com a confirmação de Fernando Diniz no cargo de treinador até a chegada de Carlo Ancelotti, como promete a CBF, a coisa fica mais séria. Recuperado, Neymar terá de acenar seu desejo: parar ou continuar.

Nesta terça, Juninho Paulista, que esteve com ele na Copa do Catar na função de coordenador de Tite, disse ao ge.com não ver problemas que Neymar tenha tratamentos especiais. Ele comparou o jogador brasileiro ao que acontece com Messi, por exemplo, na Argentina, atual campeã do mundo. Juninho negou que ele e Tite tenham tratado o jogador de forma diferente em relação aos demais e que Neymar sempre fez tudo o que precisou ser feito para manter o foco no trabalho. A temporada para Neymar na Europa e com a seleção só está começando.