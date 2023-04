PSG já entendeu que Messi não quer ficar, tenta segurar Mbappé e descarta Neymar

O pedido de redução salarial de 25% para os jogadores do PSG pode provocar uma debandada no elenco. A decisão tem dois objetivos: reduzir os gastos do time e abrir a porta da rua para alguns atletas. Messi negocia sua relação com o clube francês. Não deve ficar. A iniciativa de cortar a folha de pagamento também acaba sendo um bom pretexto para poupar as partes pela não renovação. Acharam um álibi. Faltando três meses para o fim do acordo, jogador do tamanho do Messi não fica desprotegido como está contratualmente. Ele já teria dito que não aceita a redução.

O Barcelona é o caminho mais natural, mas não o único. David Beckham o quer no seu time nos Estados Unidos. Há sempre o Campeonato Inglês na mira, onde se pratica o melhor futebol do mundo.

Dois anos depois de juntar os três craques, Neymar, Messi e Mbappé, PSG muda foco e pode ficar sem nenhum deles no elenco Foto: Eric Gaillard / REUTERS

O PSG não tem claro se pode mexer com os salários de quem tem contrato vigente, como é o caso de Neymar, cujo vínculo vai até 2027. As leis da França são claras sobre isso. Ocorre que o futebol tem suas regras próprias, dos lados lados, do empregado e do empregador. A torcida do Paris não quer mais o atacante brasileiro no time. Isso é certo. Se estivesse jogando, Neymar seria vaiado como tem sido Messi.

O reformulação prometida pelo dono do PSG está em marcha e deve atingir todos os jogadores. A eliminação da Champions League foi a gota d’água para repensar o projeto que começou lá atrás a fim de ganhar a Liga dos Campeões. Depois de milhões de dólares despejados no elenco e comissão técnica, a bem da verdade é que o Paris não saiu do lugar. É visto como um time forte no país, mas fraco na Europa.

Neymar está de molho. Ele se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito. Não joga mais nesta temporada. O prazo para sua volta, portanto, é agosto, depois das férias. Seu custo-benefício não é dos melhores na temporada. Cada gol do brasileiro nesta edição custou R$ 1 milhão. Há ainda os desentendimentos com Mbappé, que também não se sabe se vai ficar. A imprensa francesa informa que ele pode pedir para sair, mesmo com contrato e ganhando o salário mais alto do elenco.

É fato, portanto, que o PSG pode perder seus três principais jogadores de uma só vez, todos craques, mas que juntos, por vaidade ou qualquer outra razão, não deram certo. A situação mais imediata é a de Messi, que deve anunciar em breve seu destino. Vale lembrar que ele é atualmente o grande jogador do momento. Foi campeão do mundo e eleito o The Best pela Fifa. Aos 35 anos, Messi ainda dá as cartas.

Dos três, Neymar é o mais descartável. O PSG fará de tudo para segurar apenas Mbappé. Já entendeu que Messi não quer ficar e trabalha para se livrar de Neymar.