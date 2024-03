O futebol não pode se sobrepor à vida. Antes de torcer, vibrar e chorar com nossos times e resultados, é preciso entender as regras sociais entre as pessoas num campo de futebol, seus significados e o direito que cada um tem, que não se difere de deveres, respeito e obrigações do nosso dia a dia. Isso nos faz pensar por que então ficamos indignados quando Vini Jr. é chamado de “macaco” na Espanha, mas não temos o mesmo sentimento quando Abel Ferreira é chamado de “português de merda” no Brasil? Ambos são crimes. Qual é a diferença das agressões verbais e dos preconceitos criminosos estampados nessas duas provocações?

Não quero aqui entrar no mérito da arbitragem nem no que foi marcado ou poderia ter sido marcado pelo árbitro e pelo VAR no clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Paulistão, domingo. O jogo que ainda não acabou e promete parar nos tribunais esportivos e comuns. Não vamos chegar a lugar algum sobre os lances porque cada um tem sua opinião e todas elas são válidas. Entre domingo no fim da noite e durante a manhã desta terça, falei com muitas pessoas e cada uma delas viu os lances polêmicos de um jeito. Para não dizer que estou em cima do muro, e depois de revisar tudo, não daria os dois pênaltis, em Murilo e Luciano, e teria expulsado Ríos.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, treina time na Academia da Barra Funda Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

PUBLICIDADE Houve muita reclamação por parte da diretoria são-paulina. Quero deixar registrado que presidentes de clubes, de forma geral, só se manifestam quando entendem que seus times são “roubados” e nunca quando são beneficiados. Portando, agem como hipócritas da bola. Voltando para o tema principal, muitos espanhóis acham Vini Jr. arrogante com aquele sorriso largo no rosto, sempre de bem com a vida no Real Madrid, um time que ganha tudo na Espanha e na Europa. Isso pode incomodar. Alguns outros podem dizer que ele é marrento dentro de campo, capaz de ofender seus adversários. O fato é que a ira racista dos espanhóis se voltou contra o atacante brasileiro, um preto que saiu das camadas carentes do Rio para ganhar o mundo. Nem de longe é o primeiro nesta condição. Da mesma forma, muitos brasileiros entendem que Abel Ferreira tem um ar de superioridade, professoral e acima dos demais. Arrogante ao extremo e ganhador de títulos, que usa do combate verbal para tirar proveito para o seu time, que enxerga todos os “não palmeiristas” como inimigos esportivos. Ele próprio já disse que se transforma à beira do gramado para ganhar partidas. Com o tempo, foi criando birra nos oponentes como nenhum outro estrangeiro no Brasil. É acusado pelos dirigentes do São Paulo de querer apitar as partidas. Mas que treinador não vive às turras com a arbitragem no futebol brasileiro? Todos fazem igual. Talvez Abel passe do ponto.

Abel é o treinador mais punido do País de longe. Paga com cartões amarelos e alguns vermelhos pelo seu jeito reclamão e chato. Então, ele está sendo penalizado por seus atos. Não precisa que outros dirigentes venham a público ofendê-lo porque ele é estrangeiro. Esse é o ponto. Podemos gostar dele ou não gostar, eu mesmo não morro de amores por Abel e penso que seu tempo no Palmeiras está chegando ao fim, mas jamais temos o direito de lhe fazer ofensas xenofóbicas devido à sua nacionalidade portuguesa.

Tanto na Espanha, contra Vini Jr., quanto no Brasil, diante de Abel, essas manifestações de cunho preconceituoso são e deveriam ser reprovadas.

Abel pode ser chamado de qualquer coisa, até de técnico de “merda”, mas nunca de “português de merda”. Percebem a diferença? Vini Jr. pode ser chamado de perna de pau e jogador grosso, mas nunca de “macaco”. Isso é preconceito puro. É disso que estamos falando. As expressões do passado, erradas também naquela época, devem ser enterradas no passado. Se não conseguimos aprender e ensinar, temos o dever de nos colocar um freio para que expressões como essas não sejam proferidas no futebol e na sociedade, onde há pretos e brancos e brasileiros e estrangeiros.

O que pensam os outros estrangeiros que trabalham no futebol brasileiro sobre o “português de merda”? Seriam eles também estrangeiros de merda? Argentinos, uruguaios, colombianos... É claro que a bronca é contra Abel Ferreira, assim como parece muito claro que os espanhóis focaram sua ira contra o jogador do Real Madrid. Nos dois casos, não se trata de futebol, mas, sim, das personalidades das pessoas agredidas, como se elas não tivessem o direito de ser quem são e como são. Elas pagam pelos seus erros e abusos porque há regras para isso no futebol e na sociedade, no campo e na vida. O que quero dizer é que o fato de Vini ser preto e de Abe ser estrangeiro não pode ser o gatilho para as agressões. Nesse caso, quem agride está errado.

É basta uma agressão desse tipo para abrir as portas do inferno e conseguir seguidores. Muitos vão se achar no direito de tambem se valer de ofensas preconceituosas contra alguém, como aquela família pega em flagrante por uma câmera de celular xingando e fazendo gesto contra Vini Jr no fim de semana. Eram adultos dando exemplo torto para crianças. Só a punição pesada vai resolver isso de forma imediata. E essa pena dever ser acompanhanha de ações nas escolas e entidades. Não vejo outro caminho para mudar essa cultura.

Daí a necessidade de punir tanto lá, na Espanha, quando aqui, no Brasil. Mas também não vejo muita vontade para isso das instituições. Então, cada um cria seus filhos com suas ideias próprias e não coletivas. Uma pena. No clássico, os torcedores no MorumBis foram mais educados do que jogadores e dirigentes mandates.