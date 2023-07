Qual promessa você faria pelo seu time? Tricolores vão às redes pela vitória diante do Corinthians

As redes sociais foram tomadas na manhã desta terça-feira por promessas de são-paulinos caso o time de Dorival Júnior ganhe do Corinthians na Neo Química Arena, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h30. O São Paulo decide a vaga em sua casa, no Morumbi, no meio de agosto. Há tabus a serem quebrados. O São Paulo ainda não ganhou do rival em Itaquera. São 16 confrontos. Mais do que isso, a chance de o São Paulo chegar a uma final nesta temporada é tudo o que o torcedor deseja.

Então, as redes entraram na brincadeira do “eu prometo...” Tem de tudo, até fazer pix para quem curtir o post. Nem todos pagam suas promessas no futebol. Recentemente, o atacante Iury Alberto, do Corinthians, atravessou o gramado de joelhos. Estava pagando uma. As promessas sempre existiram no futebol. Deixar de tomar refrigerante se o meu time ganhar. Usar a foto de um jogador da equipe na bio das minhas redes. Estudar firme até o fim do ano. E assim vai.

Torcedores do São Paulo no Morumbi: esperança de chegar à final da Copa do Brasil contra o Corinthians Foto: Alex Silva / Estadão

A promessa é uma troca que se faz com a própria consciência, com a ajuda de algo ‘divino’ que possa acontecer, o chamado objetivo da promessa. São Paulo ganhar do Corinthians pode acontecer. Então, a promessa entra na história do jogo como um empurrãozinho na cabeça do torcedor.

Se acontecer, pagando ou não a promessa feita, o torcedor do time do Morumbi estará com um pé na final da Copa do Brasil. Já terá garantido R$ 30 milhões, que é a premiação dada pela CBF ao segundo lugar. Pela partida desta terça, os rivais embolsam R$ 9 milhões. Quem ganhar a competição leva prêmio de R$ 70 mil. Nada mal. Mas não é isso que Dorival e Vanderlei Luxemburgo vão falar com o elenco na preleção.

Também foi postado nesta semana nas redes, não sei por quem, que o São Paulo não tem torcida para ajudar o time na decisão, que só o Corinthians tem força nas arquibancadas. Isso é um absurdo sem tamanho. Aliás, tirando a torcida do Santos, que não está nos estádios porque paga pena, os torcedores dos três grandes de São Paulo estão dando um show dentro das arenas. Casas lotadas e incentivo o tempo todo.

Quem falou da torcida do São Paulo não tem acompanhado os jogos do time no Morumbi, segunda maior média de público no ano, só atrás do Flamengo. Então é uma grande bobagem dizer que só a torcida do Corinthians empurra o time para cima do rival. Vale lembrar que a partida em Itaquera só terá torcedores do Corinthians. E o jogo da vota, no Morumbi, só de são-paulinos.

Em campo, na bola, vejo o São Paulo mais arrumado, mais organizado e até com mais apetite. Tem mais qualidade no meio e no ataque, está alguns degraus acima do Corinthians em relação também à confiança. Dorival consegue dar padrão e fazer o time jogar. Não sobra, como já escrevi neste espaço, mas faz apresentações sólidas. O Corinthians ainda tem seus pedágios por toda a desarrumação da temporada. Mas também melhorou. Róger Guedes tem sido o melhor da equipe.

Mas para partida decisiva e de rivalidade gigantesca, há outros ingredientes que só serão conhecidos na hora do jogo: intensidade, disposição, pegada, cabeça fria, postura tática, técnica, envolvimento com a arbitragem... Essas coisas só são vistas quando a bola rola. Antes disso, tudo é teoria. Pena que a decisão não acontece já na próxima semana. Vai ser duro esperar até o dia 16 de agosto para saber quem fará a final. Na outra disputa, Flamengo e Grêmio também são forças que se equivalem.