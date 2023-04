Qual time vai ter pôster de campeão paulista de 2023, Palmeiras ou Água Santa?

As duas equipes finalistas do Paulistão se enfrentam neste domingo no último ato do torneio estadual. Palmeiras e Água Santa superaram seus adversários e fazem a final da competição. Mas apenas um deles terá pôster ao término dos 90 minutos ou das cobranças de pênaltis. Os dois elencos posaram para as fotos. Alex Silva, repórter-fotográfico do Estadão estava lá para conferir. É dele as fotos abaixo, numa tradição de décadas ao campeão de todos os torneios de futebol no Brasil. Uma foto fica para o acervo do jornal. A outra será mostrada como time campeão. Qual time terá sua foto publicada?

Não consegui ser mais rápido do que o Palmeiras para a publicação deste artigo. Quando ele foi publicado, o Palmeiras já vencia por 3 a 0.

Jogadores do Palmeiras posam para a tradicional foto antes das decisões Foto: Alex Silva / Estadão