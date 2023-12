Quem deveria cair nesta última rodada do Brasileirão: Bahia, Vasco ou Santos? Dê sua opinião

Seco para você: qual time merece cair entre Bahia, Santos e Vasco e se juntar aos já rebaixados América-MG, Goiás e Coritiba? Todos eles têm motivos de sobra para merecer a Série B de 2024 e, a partir dela, recomeçar de forma mais estruturada. Dos três que correm risco nesta última rodada do Brasileirão de 2023, apenas o Santos nunca caiu. Mas confesso ser o time da Vila meu favorito. O Santos fez muitas lambanças nesta temporada no seu futebol e não poderia sair impune dessa situação por mais que machuque e faça sangrar seu torcedor. Clubes que desceram ao inferno e aprenderam a lição voltaram mais fortes.

O Santos precisa desse chacoalhão. Faz tempo que o time de Pelé, que morreu no ano passado, flerta com o rebaixamento, inclusive no Estadual, cujo maior problema tem sido sua má gestão. O futebol não é para amadores nem para quem não conhece nada do riscado. Ser torcedor fiel do time, carregado pelas mãos de pais e mães aos estádios, não pode dar a esse torcedor apaixonado condições de liderar um clube de futebol, com todas as complicações, amarras e jeito próprio de administrar. Como também ser jogador não deveria dar ao ex-atleta condição para entrar no departamento de futebol, como muitos clubes fazem após as aposentadorias de atletas do time. O Santos pecou a temporada toda.

Rogério Ceni assumiu o Bahia para tentar salvar o time da queda para a Série B Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Comparado a Vasco e Bahia, errou mais. A má gestão fez com que o elenco fosse fraco e sem pegada. O elenco fraco e sem pegada gerou trocas constantes de treinadores e dirigentes. Com dirigentes ruins e elenco fraco, o torcedor aumentou a pressão e também agiu de forma equivocada até prejudicar o time com portões fechados e sem público. O Vasco passou por esse problema com seus torcedores também. E agora é a vez de o Bahia sofrer cobranças agressivas nessa reta final.

Ou seja, a má gestão gera elencos fracos, trocas de treinadores e de dirigentes e confusão com a torcida. A consequência disso? Derrotas, jejum de conquistas e quedas. Já ficou mais do que provado no futebol moderno e profissional que não existem milagres dentro de campo. É preciso ter planejamento, olhar apurado, entendimento do elenco e do dinheiro. Responsabilidade, como diria Tite. Clubes como o Santos têm receita anual de R$ 400 milhões ou até um pouco mais. É preciso saber viver com esse dinheiro.

Essa parte financeira do Santos precisa ser apontada. Não há dinheiro para nada no clube. A diretoria atrasa pagamentos e os colaboradores, inclusive atletas, perdem o envolvimento e o compromisso. Isso precisa ser mais bem trabalhado na Vila e também em outras agremiações. Por isso que digo que o presidente de clube nenhum pode ser um fanfarrão apenas fiel à bandeira e escudo da equipe. É preciso ser mais do que isso.

Gestão! Gestão! Gestão! É assim que o futebol deve começar. Cair para a Série B é um castigo para um desses três times (Bahia, Vasco e Santos), mas pode ser um tombo para recomeçar do zero, com outras ideias e profissionais, ou jeito de administrar. Vasco e Bahia ainda têm o agravante de suas novas gestões no modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que não veio para salvar ninguém e que leva tempo para se aperfeiçoar. Poderia até incluir o Cruzeiro, de Ronaldo, nessa condição, porque o time se salvou apenas na rodada passada.

No bom português, Bahia, Vasco e Santos têm motivos de sobra para um deles jogar a Série B do ano que vem. Para qualquer um que cair na noite desta quarta-feira, dia 6, na última rodada do Brasileirão, não haverá remorso nem gritos de injustiça. Todos eles deixaram a desejar na temporada. Para mim, o Santos errou mais.

