Quem vai cair no Brasileirão? Dez clubes tentam escapar das quatro vagas da Série B; veja quem são

Quem vai cair para a Série B do Brasileiro neste ano? Para esta pergunta não há resposta após 27 rodadas das 38 da competição. Ou melhor: há várias respostas e simplesmente porque dez times não conseguem se livrar da proximidade da zona de rebaixamento e deixam suas respectivas torcidas apavoradas. Há clubes gigantes fazendo promessas para não cair, a maioria de gestão tradicional. Mas também há os times administrados pelas SAFs, o que só confirma que a mudança de governança não é uma certeza de sucesso ou de segurança esportiva no futebol.

Vale ressaltar, como já escrevi anteriormente, que as SAFs só poderão ser avaliadas pela combinação gestão de dívidas e administração com desempenho esportivo depois de cinco anos.

Mano Menezes tenta afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão: trabalho de duas semanas já mostra resultados Foto: Thiago Gafelha / AFP

O fato é que sobram candidatos ao rebaixamento para apenas quatro vagas. Dois times estão mais afundados no Z-4. São eles: o lanterna América-MG, com 18 pontos, e o penúltimo colocado Coritiba, com 20. O time de Belo Horizonte não mostra reação. Está morto. A equipe de Curitiba melhorou o elenco com jogadores estrangeiros, esboçou tímida reação, mas não conseguiu sustentar uma sequência de bons resultados. De modo que esses dois clubes têm tudo para ficar com duas das quatro vagas do rebaixamento.

O que apavora as outras torcidas são as outras duas vagas, totalmente abertas e com uma legião de candidatos. Esses times não conseguem emplacar vitórias seguidas, vivem altos e baixos na competição, não têm trabalhos consistentes e conseguem enxergar apenas os próximos 90 minutos. Fazem promessas para tudo quanto é santo.

A lista dos ameaçados começa na 10ª colocação

10º - Cuiabá - 36 pontos

11º - São Paulo - 35

12º - Inter - 32

13º - Corinthians - 32

14º - Bahia - 31

15º - Cruzeiro - 31

16º - Vasco - 30

Na Zona

17º - Santos - 30 pontos

18º - Goiás - 30

19º - Coritiba - 20

20º - América-MG - 18

Percebe-se que são duas rodadas que separaram o céu do inferno. Pelo menos para os times até a 18ª colocação. Nem mesmo o Cuiabá, 10º colocado, portanto na primeira página da tabela, está livre. Todos eles estão fazendo contas. Há uma sequência de combinações e muita esperança sempre na próxima rodada, aquela em que dirigentes, treinador e elencos estão apostando suas fichas, mas quase sempre deixando as apostas para a banca.

Essa luta contra o rebaixamento persegue esses times desde o primeiro turno, por assim dizer, cada um com outras preocupações na temporada. Pelo menos a maioria, que estava em outras competições e agora se deu conta da possibilidade de cair: uma desgraça para todos eles.

Goiás, Santos e Vasco

Esses três clubes, com 30 pontos, estão tentando há rodadas se afastar do pelotão com a corda no pescoço. Não conseguem. Mesmo com a vitória diante do São Paulo, o Goiás não se distancia do risco. Goiás e Santos estão no Z-4 com ‘méritos’, principalmente o Santos, pela sua má gestão, troca de treinadores, jogadores afastados e elenco fraco. O time depende muito de Marcos Leonardo. O Santos nunca caiu, mas é um dos fortes candidatos ao rebaixamento um ano depois da morte de seu maior símbolo, Pelé. Vejo o Goiás mais forte do que o Santos.

O Vasco não se emenda. Tem apenas o Brasileirão e não se acerta. Mas também apostaria mais no time do Rio entre esses três rivais para escapar da degola. Há bons jogadores e um treinador estrangeiro que começa a pegar o jeito do futebol brasileiro.

SAFs

Entre as SAFs, Cruzeiro e Bahia estão pressionados. O time de Ronaldo não tem o apoio da torcida e também trocou de treinador em meio à competição. Os jogadores estão assustados. Se cair, todo o planejamento para pagar suas contas terá de ser revisto. E vai ser uma grande falha de Ronaldo como gestor. Mas ele nunca falou que seria fácil. A meta do Cruzeiro sempre foi se manter na Série A.

Na mesma situação está o Bahia, de Rogério Ceni. Esse pontinho a mais na conta do que os rivais de baixo vale ouro. Vejo o Bahia mais forte por causa do seu estádio e de sua gente. Os mineiros terão de se unir para não cair. Se a perna pesar no Mineirão, o time não terá forças para se salvar. Se tivesse de apontar um para cair, arriscaria dizer que seria o time de Ronaldo.

Bombeiro Mano

Com 32 pontos e a pulga atrás da orelha, tem Inter e Corinthians. Essas duas equipes de primeira grandeza do futebol brasileiro se envolveram com outras competições e ‘entregaram’ o Brasileirão ao deus dará. Agora, estão com as pernas bambas. Se cair, não vai sobrar pedra sobre pedra em suas gestões e a torcida fará um verdadeiro inferno com jogadores e dirigentes. O Corinthians é pior. Seus jogadores suportam apenas 45 minutos de jogo, como vimos diante do Fluminense nesta quinta. Mano Menezes corre contra o tempo para apagar o incêndio. Haverá eleições em um mês. Não há nada para se apegar no time. Nada. Se caísse, ninguém ficaria surpreso.

O Inter foi bem na Libertadores até a semifinal, com boas apresentações. Mas largou mão do Nacional. Paga o preço. Ambos tentam respirar fora da zona da bagunça.

Seria uma lástima o São Paulo cair

Mais longe da zona, mas não muito, estão Cuiabá e São Paulo. Eles precisam administrar esses pontos com cuidado e atenção. O sinal de alerta está ligado. Se piscar, vão para baixo. Seria uma lástima para o São Paulo ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. Uma vergonha. Alegria e tristeza no mesmo ano. Dorival está preocupado. O Cuiabá tem 36 pontos e olha para todos os concorrentes com atenção. Aparece na primeira parte da tabela, mas não perde de vista a turma do desespero.

É difícil apontar ou prever quem serão os rebaixados. As análises vão pelas apresentações e decisões de gestão ao longo da competição, pensando no elenco e nas possibilidades de reação ou de boas partidas. Para esses, nada mais vale do que salvar o próprio pescoço e recomeçar em 2024 mais espertos. Veja a tabela do Brasileirão e os próximos jogos de todos os ameaçados.