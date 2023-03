Ramon dizima patota de Tite e resgata o futebol brasileiro na seleção; Palmeiras cede três atletas

Ramon voltou às origens da seleção brasileira. Ele atendeu a um pedido antigo do torcedor ao chamar oito jogadores que atuam no País. O Palmeiras cedeu três atletas: o goleiro Weverton, que estava com Tite no Catar, o meia Raphael Veiga, um dos mais pedidos para o Mundial de 2022, e Rony, atacante que tem a confiança do técnico Abel Ferreira no time paulista.

O técnico interino chamou oito atletas que jogam no Brasil e apresentou nove nomes que farão sua estreia com a camisa da seleção, dando de ombros para a maioria que fracou na Copa. A patota de Tite foi dizimada. Neymar ficou fora por causa de contusão, como explicou o médico Rodrigo Lasmar, mas não se sabe se a CBF o quer no time.

Raphael Veiga é um dos jogadores do Palmeiras chamados por Ramon para defender a seleção contra Marrocos Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

O presidente Ednaldo Rodrigues estava na entrevista de Ramon. Fez questão de participar dela. A lista tem o dedo dele, que deixa claro sua intenção de dar chance aos jogadores que atuam no Brasil. O torcedor dos times nacionais agradecem. Se os jogadores daqui não têm a mesma qualidade técnica dos que atuam na Europa, ao menos eles vão correr pelo prato de comida e se entregar ao máximo, não tenho dúvidas disso. Vão vestir a camisa da seleção com muito mais comprometimento e orgulho, uma das grandes críticas que se faziam da turma que foi embora e, espera-se, não volte mais, mesmo se o Brasil não mostrar neste começo de trabalho uma boa qualidade técnica.

Ramon, o treinador tampão, deu seu primeiro passo com muita segurança e respeito com a camisa da seleção. Mostrou coragem. Ele é técnico do Sub-20 e foi chamado às pressas porque a CBF não encontrou treinador titular. Ramos também deu chance para os garotos, eles estão na lista como estreantes, mas também de olho na Olimpíada de Paris, que acontece no ano que vem na França. São oito atletas com idade olímpica, com até 24 anos. Ele olha para o novo momento, já pensando no futuro próximo.

Ramon disse que chamaria Neymar se o atacante estive bem fisicamente por causa de sua qualidade técnica, mas o torcedor ainda torce o nariz pela permanência do atleta no time nacional. O próprio Neymar disse não saber se gostaria de continuar. Para muitos, a Copa do Catar deveria ser sua última.

Do elenco que estava com Tite no Catar, os nomes apresentados são bons, como Casemiro, Luvas Paquetá, Marquinhos... É preciso, no entanto, acabar com as panelas, com as gracinhas, com os combinados nada a ver desses jogadores e fazer com que eles entendam, de uma vez por todas, o que é jogar na seleção brasileira. O mimimi precisa acabar. Por isso que muitos não querem mais Neymar.

Ramon tem a chance de começar um trabalho que se perdeu na era Tite, mesmo não sabendo se fica ou sai do cargo. Ele já disse que seu trabalho é na base. Está há um ano na CBF. Ressaltou que seu compromisso é apenas neste jogo contra Marrocos. Tomara que o novo escolhido para o cargo pense como ele. Ramon resgatou o futebol brasileiro na seleção, dando chance a mais atletas que atuam no País. Ele disse que não vê tanta diferença nos brasileiros que atuam lá fora dos que jogam aqui dentro, mas certamente o presidente da CBF vê.

QUEM RAMON MENEZES CONVOCOU PARA A SELEÇÃO?

GOLEIROS: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

LATERAIS: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

ZAGUEIROS: Ibanez (Roma), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Robert Renan (Zenit)

VOLANTES: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casimiro (Manchester United) e João Gomes (Wolverhampton)

MEIAS: Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

ATACANTES: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Junior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR).