Regularidade do Palmeiras, letal no clássico, começa a incomodar rivais

A regularidade do Palmeiras começa a incomodar os rivais. Não há um único torcedor indiferente a essa condição do time de Dudu e Raphael Veiga. O que se viu diante do São Paulo em um Morumbi lotado foi uma apresentação de um visitante bem postado e treinado. O São Paulo ficou com a bola, arriscou mais e foi até melhor. O Palmeiras foi mais letal. Sofreu com bola na trave, fez cortes em chutes perigosos e embolados na área e contou com boas defesas de Weverton.

Quando o Palmeiras não domina as ações e faz seus gols como aconteceu diante do Barcelona de Guayaquil no meio da semana passada, depois de amargar dois gols do rival, o time sabe se defender feito um boxeador nas cordas para sair dela em único golpe e derrubar seu oponente. Foi seguindo esse enredo que ‘matou’ o São Paulo dentro do Morumbi.

Essa regularidade não nasce de um dia para o outro. Não ocorre com um elenco treinador por vários técnicos ao longo da temporada. Tampouco com um time que não entende o que tem de fazer no campo. É como um pão no forno. Se tiver pressão (e nossas torcidas sempre têm pressa), não vira.

É um trabalho de uma comissão técnica que não se acomoda com os resultados e conquistas e sob uma gestão competente. Digo ainda que não há no Palmeiras nenhum tipo de cobrança da torcida, dessas que os problemas são colocados para dentro do clube por seus próprios seguidores.

Abel Ferreira tem controle sobre seu time, cuja regularidade começa a incomodar os rivais Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Essa regularidade do Palmeiras está na boca do povo. Ninguém em sã consciência duvida do time de Abel, em qualquer competição. Enquanto seus adversários trocam de comando e buscam reforços como ‘salvadores da pátria’, o Palmeiras vai revezando seus atletas sem perder a competência. Quando Abel tira Dudu e Rony para a entrada de Breno Lopes e Endrick, o torcedor pode até não entender imediatamente a troca, mas não duvida dela, porque ele sabe que a dupla mais fresca tem condições de melhorar a equipe. Foi Breno que dividiu com Arboleda no lance do gol de Endrick, o segundo da disputa, que acabou com as pretensões do tricolor.

Parece que o torcedor palmeirense começa a entender também o calendário do seu time e a necessidade de jogar com menos intensidade em algumas partidas. Depois de tudo o que correu e jogou contra o Barcelona, pela Libertadores, na quarta-feira, era fácil entender que o Palmeiras estaria mais ‘preso’ no gramado, tentando um outro tipo de postura contra o perigoso tricolor.

Seria um erro se Dorival Júnior tirasse lições desta partida para a decisão que os dois clubes paulistas têm na Copa do Brasil. O que se viu no Morumbi foi uma apresentação do Palmeiras em cima de suas condições da semana, após uma classificação na Libertadores. Havia, portanto, uma proposta, que vai ser diferente dos jogos da Copa do Brasil.