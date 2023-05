‘Repressão rápida’ é a palavra de ordem no futebol para conter escândalo das apostas

O ministro da Justiça Flávio Dino não está para brincadeiras. Ele recebeu determinações claras do presidente Lula para agir de forma dura e rápida para salvar o futebol brasileiro do esquema de manipulação de apostas, como apurou o Ministério Público de Goiás após denúncias de armação envolvendo quadrilhas e jogadores profissionais. CPI, nova regulamentação da lei das apostas no Brasil, mecanismos para identificar suspeitas nas casas de apostas, tudo isso entrou no foco do ministro e do governo na tentativa de acabar com a desconfiança generalizada que toma conta do futebol no País.

Nesta quinta-feira, o ministro falou em “repressão rápida” e “bloqueio de bens dos envolvidos”. Não pareceu palavras jogadas ao vento. Há uma grande preocupação em Brasília. A CBF, dona dos campeonatos, garante que não há contaminação do Brasileirão em andamento, que encerrou nesta quinta-feira sua quinta rodada. Todas as informações do esquema de manipulação das apostas do MP dizem respeito a jogos do torneio da edição passada.

O ministro da Justiça Flávio Dino promete agir rapidamente contra a Máfia das Apostas no futebol brasileiro Foto: Wilton Junior / Estadão

Confesso prematuro afirmar que os jogos desta temporada não estejam contaminados. Mas é nisso que a CBF acredita. O corre-corre nos corredores da entidade na Barra foi intenso nesta semana. Alguns jogos dos Estaduais de 2023 estão sob suspeita. Por isso, o ministro Dino quer agir rapidamente. Ele quer parar o sangramento o quanto antes, mostrar que o Brasil não vai ficar de braços cruzados olhando seu maior produto, o futebol, ser contaminado e julgado pelo olhar da desconfiança. Uma desconfiança generalizada, diga-se.

Nas conversas com torcedores, uma nova expressão já foi cunhada: “esse está no esquema”, referindo-se a atletas que erram jogadas e engrossam em campo. São comentários levianos, mas que estão na boca do torcedor a cada lambança de um jogador. Aconteceu o que temia: o alvo foi colocado nas costas dos atletas.

É para evitar que esse sentimento se alastre que a Justiça e seus aparatos legais já estão trabalhando a todo vapor a serviço do futebol. O presidente da CBF, que pediu a instauração de um inquérito na Polícia Federal e foi prontamente atendido, já disse que atletas envolvidos devem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva imediatamente e, se for o caso, responsabilizados com o rigor da lei. Punição, afastamento, banimento. Ednaldo Rodrigues está cauteloso para não deixar que se cometam injustiças esportivas. Mas já disse que é pela punição.

Os clubes estão na mesma toada. Alguns já afastaram jogadores cujos nomes são citados ou envolvidos de alguma maneira no esquema de manipulação das apostas. O Vasco fez uma cartilha para orientar seus atletas. Outros clubes estão se movimentando no mesmo sentido. E rápido.

Da mesma forma, os treinadores de futebol não se curvaram em responder sobre o assunto. Abel Ferreira fez isso após a partida contra o Grêmio. Mas era Odair Hellmann, do Santos, que todos queriam ouvir, afinal, um de seus jogadores, o zagueiro Bauermann, é apontado como um desses atletas cooptados pelo esquema.

”O que tem de ser feito, julgado e levado em frente cabe à Justiça. Há passos jurídicos que o clube precisa respeitar. Eu sou treinador de futebol. Todos ficamos tristes (com o Bauermann). Conheço o Eduardo (Bauermann) desde os dez anos de idade, é um companheiro, um atleta que vocês (da imprensa) também conhecem, têm a mesma percepção e análise a respeito dele. Mas, como qualquer ser humano, como eu, como você, como nós todos, cometeu um erro. Se julgado, comprovado e associado (ao esquema), que pague a sua pena, que tenha a responsabilização, isso serve para nós todos”.

Há uma determinação que ainda não foi levantada. Que é parar as apostas no Brasil. É preciso saber dos mecanismos para isso, se é possível legalmente. Isso mexeria com as casas de apostas e toda a sua movimentação financeira. Seria um passo para trás, para tentar dar dois para frente depois. Não é como fechar um cassino ou um bingo, como no passado, mas o assunto deve estar na mesa.