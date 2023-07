Róger Guedes leva o Corinthians nas costas e se torna o principal jogador do time com Luxemburgo

É preciso falar de Róger Guedes. O atacante do Corinthians é o principal jogador do time, um líder nato e um cara que trabalha para a equipe. Mesmo aos 26 anos, ele tem postura de líder e se rivaliza com Renato Augusto nesse quesito dentro do Parque São Jorge. Quem duvidava que ele fosse cair como uma luva no clube, se deu mal. A torcida já entendeu isso e presta reverência ao jogador como deve ser.

Foi ele que liderou a equipe de garotos na partida em Lima contra o Universitario. Foi ele que deu as entrevistas colocando panos frios na fervura do jogo após a classificação na Sul-Americana. É ele que faz os melhores comentários sobre o time quando ganha e quando perde também. Luxemburgo também já sacou que precisa de Róger Guedes ao seu lado.

Róger Guedes leva a bola para o ataque do Corinthians em jogo contra o Universitario, em Lima Foto: Ernesto Benavides / AFP

Não é qualquer jogador nos dias atuais que tem coragem para falar do seu próprio time com tanta clareza, como o atacante disse recentemente na fase mais dura no Brasileirão. “Primeiramente, o time tem de jogar mais. Não vem demonstrando bom futebol, mais uma vez perdemos. É falar menos, trabalhar mais e levantar a cabeça”.

É com essa franqueza que tem liderado esse Corinthians dentro de campo. Ele também é um ‘reclamão’ de mão cheia, nem tanto com a arbitragem, mas com os companheiros quando não recebe a bola. Róger Guedes é fominha no sentido positivo da palavra, se é que tem um. Ele sempre acha que é a melhor opção para os companheiros. Em muitas vezes, está certo. E quando não recebe a bola, ‘chora’ e abre os braços.

Luxemburgo deu a ele liberdade para correr o campo, mas tem aparecido mais pela esquerda. O treinador também não o quer muito longe da área, onde rende mais. Ele e Yuri Alberto combinam melhor agora, mesmo a despeito da fase ruim do companheiro de ataque. É possível ver o jogador ajudando na defesa e dando piques nos minutos finais da partida.

Como Renato Augusto é sempre um ponto de interrogação para o torcedor por causa de suas seguidas contusões, Guedes é a maior aposta da equipe atualmente. Mas ele não está sozinho. Há o começo de uma formação melhor com bons jogadores em posições-chave, além de Guedes e Renato Augusto.

Murillo, por exemplo, é um bom zagueiro. O garoto Gabriel Moscardo parece que tomou conta da função de primeiro volante. Já teve seu nome comentado na Espanha. E agora tem Matías Rojas, que chegou recentemente do Racing. Ele é habilidoso e inteligente. Vai combinar bem com Guedes e Renato.

O problema é que o Corinthians pode ter descoberto a importância de Róger Guedes tarde demais. Ele é cobiçado na janela de transferência pelos sauditas, que andam comprando todo mundo. É onde está Cristiano Ronaldo. Ele não disse “sim” nem “não” para as sondagens. Disse estar feliz no Corinthians e que seu agente analisa as propostas que recebe. Ele tem contrato por mais duas temporadas, até agosto de 2025. Mas não é fácil resistir ao caminhão de dinheiro que os sauditas oferecem.

O Corinthians confia que ele permaneça no clube. Nesta semana, para brincar com a situação, torcedores bem-humorados (eles fazem falta no futebol) fizeram pix para Guedes de valores simbólicos para ele ficar no time. O negócio pode esquentar nas próximas semanas.