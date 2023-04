Rogério Ceni e Fernando Lázaro estão perdidos na temporada no comando de São Paulo e Corinthians

Não há nada mais importante do que o resultado no futebol. Mas começo a olhar para dois grandes do Brasil com outros olhos, e o que vejo é bem pior do que a falta de vitória. E não é de hoje. Refiro-me a São Paulo e Corinthians, ambos fracassados no Estadual, com bobeadas na terceira fase da Copa do Brasil (ida) e deixando a desejar na primeira das 38 rodadas do Brasileirão. O ‘modus vitória’ já foi acionado nessas duas equipes faz tempo. O que isso significa? Que tanto São Paulo quanto Corinthians precisam ganhar partidas, somar pontos e dar alegria ao seu torcedor. Nesse quesito, o time de Rogério Ceni faz mais feio do que o Corinthians, porque na temporada passada ‘pipocou’ na final do Paulistão contra o Palmeiras depois de abrir boa vantagem e na decisão da Sul-Americana diante do Del Valle. Deixou escapar os dois torneios.

Preciso da ajuda de vocês para me dizer quem é o pior hoje: São Paulo ou Corinthians? E peço para que não olhem apenas para os resultados.

Se Ceni estaciona em seu trabalho no Morumbi, Fernando Lázaro parece não saber o que fazer sem suas planilhas de desempenho. O Corinthians vive dos lançamentos para Róger Guedes e Yuri Alberto. E das cabeçadas no ataque do zagueiro Gil. O time não tem meio de campo. Pior: seu maior ídolo, por méritos que não precisam ser apontados aqui, Cássio, anda falhando e atuando sem confiança. Não se sabe se aborrecido consigo mesmo ou com o time que precisa liderar.

Fernando Lázaro parece não saber para onde ir no comando do Corinthians neste momento Foto: Gastón Britos / EFE

Sem Renato Augusto, que vai ficar parado por 60 dias, não se enxerga luz no fim do túnel. A escuridão predomina.

Ceni é questionado no São Paulo. O time não anda, mesmo depois de tantas contratações e demissões no elenco. Há um cipó para o treinador se pendurar ainda: o das contusões. É verdade que há uma praga que só faz aumentar os atletas entregues ao DM do clube. Mas Ceni não consegue fazer o time jogar com o que tem em pé. Não há esquema tático, jogadas ensaiadas, posicionamentos definidos para as funções. Há o apito inicial do árbitro e o esforço de todos em campo. É pouco. Muito pouco.

Do outro lado da cidade, em Itaquera, o Corinthians treina durante a semana, mas sofre do mesmo mal do Tricolor. Não há nada para ver em suas partidas. A presença do torcedor na Neo Química Arena tem sido a maior graça do time. Há uma festa linda na chegada dele e durante os jogos que não se traduz em campo. Nem empolga quem mais tinha de empolgar: os jogadores. Contra o Cruzeiro foi assim, na sequência da derrota para o Remo na Copa do Brasil. Mas desta vez o ‘modus vitória’ funcionou. E o torcedor festejou.

Tanto no São Paulo quanto no Corinthians, o que falta é uma visão mais clara de jogo, que deveria partir dos seus respectivos treinadores. Fazer o simples repetidamente. Mas nem isso eles fazem.