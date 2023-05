Saiba como está o espólio de Pelé, morto em dezembro do ano passado e estimado em R$ 80 milhões

O espólio de Pelé está travado. Espólio é o conjunto de bens que formam o patrimônio de quem morreu. A fortuna estimada em R$ 80 milhões do jogador, morto em dezembro do ano passado, está sendo repartida entre os filhos e a mulher, Márcia, com quem ele foi casado nos últimos anos. Enquanto essa partilha não acontecer, em todas as suas etapas judiciais, tudo o que era de Pelé está parado e arrolado no processo. De dinheiro e bens. Ninguém pode mexer em nada.

O filho Edinho será o líder dessa divisão. Era para ser a mulher Márcia, mas ela declinou da responsabilidade, passando o cargo de inventariante ao filho mais filho. Edinho tem participado de eventos em homenagem ao pai. Ele representou a família Arantes do Nascimento na abertura há duas semanas do mausoléu de Pelé em Santos. O cemitério passa a ser um local de procura dos turistas na cidade.

Mausoléu de Pelé foi aberto ao público conforme prometido pela família Arantes do Nascimento: passa a ser local de visitação em Santos Foto: Nelson Almeida / AFP

A escolha de Edinho foi dos próprios filhos. São sete ao todo. O caso corre em sigilo processual. Houve a identificação de uma outra filha de Pelé fora dos casamentos que se descobriu após sua morte, mas que já estava no testamento do jogador. Os filhos encaminharam um teste de DNA como manda a lei nesses casos.

Inventariante é a pessoa incumbida de administrar o espólio enquanto não se julga a partilha e não são atribuídas as partes pertinentes aos herdeiros ou legatários. Depois da morte de Pelé, os filhos se juntaram e participaram das homenagens pelo mundo a ele, como na Fifa e em partidas de futebol no Brasil. Cada um mora em um lugar. Eles tocam suas vidas normalmente. Enquanto as decisões não forem homologadas na Justiça, nenhum deles terá direito a nada.

Na casa onde Pelé morava, no Guarujá, havia um lugar destinado a presentes e lembranças recebidos por ele ao longo de sua carreira, como luvas de boxe de Muhammad Ali e brasões de presidentes americanos com quem Pelé esteve na Casa Branca. É um cofre gigantesco. Parte desse acervo já estava distribuído ou emprestado ao Museu do Futebol, em São Paulo, e também ao Museu Pelé, em Santos. A própria casa deve ficar com um dos filhos, enquanto que o apartamento de São Paulo, com a mulher.

Em meio à partilha, faz parte do processo quitar todas as dívidas deixadas por Pelé em vida. Ele ficou um mês internado no Hospital Albert Einstein em seus últimos dias de vida, onde foi sempre recebido cada vez que precisava ser internado às pressas. Uma delas foi quando precisou voltar para o Brasil da França com infecção urinária. Aquela foi uma de suas últimas viagens. Ele esteve em Paris ao lado do craque Mbappé, do PSG e da seleção. A família, em posts nas redes sociais, sempre valorizou o trabalho da equipe médica e dos enfermeiros.

Continua após a publicidade

Recentemente, Edinho informou que os Arantes do Nascimento têm intenção de readquirir os direitos comerciais da marca Pelé, vendida para a Sport 10 por 20 anos com renovação automática. A Sport 10 é uma empresa americana que administra a imagem do ídolo. A família quer ela própria tocar o legado do Rei e nunca deixar que seu nome se apague. Há muito dinheiro envolvido nisso, entretanto. Após sua morte, um dos administradores da marca revelou o interesse de empresas interessadas em se juntar ao nome Pelé para eventos e produtos comerciais.

Edinho entende que a marca Pelé deve voltar para os filhos. Mas esse é um outro processo. Enquanto isso não acontece, os Arantes do Nascimento aguardam pelo espólio do pai.