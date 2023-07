Saiba por que Neymar ganha muito mais que Marta e qual é o projeto da Fifa para reduzir a diferença

A Fifa trabalha para que o futebol feminino vire um produto rentável para a entidade, assim como já é sua versão masculina. Se conseguir, vai reduzir a distância dos salários das jogadoras e dos jogadores da mesma modalidade e acabar com a discrepância que se conhece atualmente nesse sentido, como o salário anual de Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, representar apenas 1% dos vencimentos de Neymar, que nunca teve a honra de ganhar o prêmio de The Best e que nas últimas temporadas não figura sequer entre os indicados.

A Fifa olha para a Copa Feminina, que acontece neste mês na Austrália e Nova Zelândia, a partir do dia 20, como uma possibilidade concreta de tornar a modalidade mais lucrativa, interessante para as pessoas e vista pelo mundo todo. Para isso, ela comprou briga com grandes conglomerados de comunicação na tentativa de “vender” a disputa por valores que considera justo, dada a importância que a modalidade tem na atualidade e nas discussões sobre direitos iguais e remunerações equivalentes. A seleção dos Estados Unidos, liderada por Megan Rapinoe, já ganha o mesmo valor do que sua versão masculina.

Em setembro de 2018, Marta recebe o prêmio The Best da Fifa em cerimônia na Inglaterra Foto: John Sibley / Reuters

A Fifa olha para isso com bons olhos, e com olhos gananciosos também. A entidade presidida por Gianni Infantino já tem o futebol masculino desenvolvido e lucrativo. Quer agora fazer o mesmo com o feminino. Assim, a Fifa poderia simplesmente dobrar seu faturamento. Ela faturou em 2022 um total de US$ 5,7 bilhões, sendo que US$ 2,9 bilhões vieram dos direitos de transmissão dos jogos, incluindo a Copa do Mundo do Catar.

O caminho para fazer crescer o futebol feminino de Martas e Rapinoes é espalhar as competições pelo mundo. Nada diferentemente do que outros presidentes da Fifa, como o próprio João Havelange, fizeram com o futebol masculino em décadas passadas. Promover torneios e fazer muito barulho com a modalidade. Simples assim.

A Copa do Mundo Feminina é o ápice desse projeto, a ser disputada de quatro em quatro anos, no mesmo formato da masculina. A edição deste ano tem 32 seleções. A próxima pode vir para o Brasil, mas ainda não está decidido.

Infantino ameaçou não ceder os direitos dos jogos para países da Europa, como França e Alemanha, se os valores colocados na mesa não melhorassem. Os números da entidade mostram que a audiência da Copa Feminina representa 50% da audiência do Mundial masculino. Com esses números, a Fifa saiu pelo mundo oferecendo as partidas: 64 no todo, com fase de grupo, oitavas, quartas, semifinal e a grande final. A Copa vai passar em mais de 150 países. No Brasil, a Globo/SporTV transmite 19 jogos.

Jogadora Megan Rapinoe mostra o troféu que ganhou na Copa do Mundo da Fifa com a seleção dos EUA Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

A entidade também entendeu o mundo dos streamings e fatiou o produto, como o acordo feito para a CazéTV, do streamer Casimiro Miguel. A partir dessa valorização em marcha, CBF e Conmebol, as representantes da Fifa no Brasil e América do Sul, respectivamente, trataram de fazer o mesmo ao organizar campeonatos regulares de futebol feminino, de modo a dar ao esporte um calendário sólido e anual. Envolveram os clubes nisso.

A intenção é que essa onda se espalhe até que a modalidade ganhe a projeção e traga o dinheiro que a Fifa quer. Ganhando mais, ela pode pagar melhores premiações, assim como entidades e clubes regionais, de modo a voltar naquela equação do salário de Marta e de Neymar. Um dia, a Fifa espera, essa diferença vai diminuir. No Brasil, por exemplo, as jogadoras já conseguem fazer carreira sem precisar ir embora. É um avanço.

A Fifa já anunciou que a Copa Feminina vai ter premiação de US$ 150 milhões e que cada atleta inscrita na competição vai embolsar, no mínimo, US$ 30 mil. A premiação da edição de 2019 foi de US$ 38 milhões. Mesmo com esse aumento de uma edição para a outra, o Mundial feminino ainda está longe de ganhar o que sua versão masculina recebe. Na Copa do Mundo do Catar, a entidade distribuiu um total de US$ 440 milhões de premiação.