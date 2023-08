Santos marcha para a mediocridade e decadência e se aproxima da Série B um ano após morte de Pelé

O Santos está no fundo do poço em sua gestão no futebol e nas finanças. Nem o sonho do novo estádio na Vila Belmiro, em parceria com a WTorre, parece de pé neste momento. Falta apenas se enterrar na zona de rebaixamento do Brasileirão e cair para a Série B, o que nunca aconteceu com o time, mas que caminha para isso um ano depois de seu maior jogador, Pelé, ter morrido. Pelo menos Pelé não está vendo as trapalhadas da diretoria do clube, um dos mais conhecidos do mundo, que já foi gigante no Brasil, mas que agora parece fadado a encolher e se tornar pequeno e medíocre, uma heresia à sua história gloriosa.

Mas é dessa forma que todos olham para o Santos. O clube não merece as pessoas que o administram. E isso não é de hoje. Os técnicos são triturados cada vez mais rápido e em menos tempo. Paulo Turra foi demitido neste domingo após sete jogos no comando da equipe. O diretor Paulo Roberto Falcão teve o mesmo destino dias antes, pelo trabalho ruim e também por ter sido acusado de assédio no hotel onde morava em Santos. O time joga mal. Teve uma vitória nas 12 últimas partidas. Cai pelas tabelas.

Os homens que cuidam de suas finanças fazem trabalho medíocre. Gastam mais do que arrecadam. Não há dinheiro para nada, nem para pagar as contas imediatas. Os juros de banco comem o Santos pelas pernas. Foram R$ 15 milhões no ano passado. E nada é feito para melhorar isso. Nada. O Santos sangra.

Diego Aguirre caminha para ser o novo treinador do Santos Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

O presidente Andrés Rueda só sabe demitir treinador. Já são sete em sua gestão. O próximo já chega sabendo da fama ruim do cartola. Na verdade, nem se sabe ao certo quem manda no clube, se é o presidente ou o chamado ‘conselho de notáveis’, que virou piada.

Está tudo errado no Santos. Nem o cachorro ao redor do CT Rei Pelé late mais. Nem mesmo a torcida pode ajudar, porque ela atrapalhou o time ao soltar rojões em campo no jogo contra o Corinthians e ‘presenteou’ o clube com oito jogos de punição com portões fechados, portanto, sem ganhar nada com bilheteria e impossibilitada de empurrar a equipe em momentos difíceis.

Os jogadores jogam para ninguém, como foi no empate diante do Athletico-PR por 1 a 1 no sábado. Foi patético. E só não perdeu graças a um pênalti nos minutos finais, cuja cobrança coube ao melhor jogador do time, Marcos Leonardo, que está louco para ir embora e deixar essa bagunça para trás. Ele perde tempo e dinheiro no Santos. Sabe disso.

Nenhum clube do futebol brasileiro é tão mal gerido. Nenhum. Nem os grandes nem os pequenos. Não há mais vida na Vila. Isso é muito triste. Por isso que defendo que eleição nos clubes é o momento mais importante nas temporadas, porque tudo acontece depois dela. Não dá para eleger amigos e amigos de amigos. Não no futebol profissional e competitivo de agora.