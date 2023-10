Santos quebra a alma do seu torcedor e envergonha a história do clube: presidente devia renunciar

O Santos protagonizou uma das maiores vergonhas de sua história ao perder por 7 a 1 para o Internacional no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O santista está envergonhado do seu time e de sua diretoria, por mais que haja uma certa união no clube para evitar o rebaixamento. Foi goleado por um rival que tinha o pior ataque da competição. A vergonha já seria gigantesca só por isso. Mas ela é muito maior.

O Santos é um amontoado de jogadores enganados por três resultados positivos sob o comando de Marcelo Fernandes, uma série de treinadores que passaram pela Vila sem mostrar competência e uma diretoria ruim, para dizer o mínimo dela, assunto já apontado neste espaço em outras ocasiões. O elenco é fraco e sem sangue nas veias. A maioria talvez esteja esperando o fim do ano para fazer as malas e ir embora. Ir embora sem deixar saudades. Os atletas tiveram todas as chances do mundo na temporada e não mostraram nada. Nem respeito à camisa. Foram também enganados pelas vitórias pontuais em momentos delicados.

Jogadores do Santos não tiveram forças para segurar Internacional dentro do Beira-Rio: 7 a 1 Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Santos não tem forças para escapar do rebaixamento. E, mesmo se conseguir permanecer na Série A porque há muitos concorrentes tão ruins quanto o time da Vila, será uma grande injustiça pelo futebol e gestão apresentadas. A escolha dos jogadores foi péssima. O clube passou um tempão pensando na construção de um novo estádio com a WTorre e não se deu conta de que deveria dedicar sua atenção para o time no Brasileirão. Todos os técnicos escolhidos foram péssimos.

A derrota por 7 a 1 só confirma tudo isso. Além de ter sido um resultado desgraçado para a história do clube, foi um baile sem tamanho conduzido pelo time gaúcho. Não houve falta de respeito do Inter em nenhum momento da goleada. O que houve foi falta de vergonha dos santistas durante os 90 minutos, apático e sem vontade, desorganizado e sem postura, fraco e desanimado. Nunca tinha visto uma derrota desta forma a não ser na Copa do Mundo de 2014, do Brasil para a Alemanha. Mesmo naquele jogo, a seleção mostrou mais vontade.

O Santos quebrou a alma do seu torcedor. E não somente pela surra, mas pela forma com que aceitou os gols e a derrota, sem luta. Foi um time “morto” é isso é o maior pecado dentro do futebol: não ter garra para jogar. O comportamento dos atletas era para demissão coletiva. Nenhum deles, exceto Marcos Leonardo, merece vestir a camisa usada por Pelé e tantos outros jogadores que, ao menos, corriam e suavam para tentar ganhar um jogo.

O Inter teve seus méritos, foi respeitoso mesmo empilhando os gols até chegar ao sétimo, mas jogou mesmo nos erros dos rivais santistas, que não davam um passo a mais para correr atrás da bola. Errou em todos os setores do campo, mas foi na marcação seu maior defeito e fragilidade. E olha que todos os times pararam por dez dias na Data Fifa para treinar. Esse período não serviu para nada ao Santos.

O time estaciona nos 30 pontos e na zona de rebaixamento após 28 rodadas. Seu moral está lá embaixo. Não há nem cacos para juntar. Faltam dez jogos. O banco de reservas no Beira-Rio e o vestiário davam pena. Não há o que falar. Não há bronca que sirva para esse momento. A revisão tem de partir de cada jogador, olho no olho no espelho, na solidão de seus lares e de suas consciências. Não sei se eles entendem isso.

Eu não vejo caminho para salvar o Santos da degola. Joga o pior futebol do Brasileirão. Também não vejo saída para sua diretoria e comissão técnica interina que foi oficializada há dois meses. Tampouco para o elenco. Poucos podem ser mantidos para 2024. A maioria deveria deixar o clube e nunca mais voltar. Ir embora sem olhar para trás de tanta vergonha. Seu presidente talvez devesse renunciar agora mesmo, chamar novas eleições para um recomeço imediato, ficando ou não na primeira divisão. É preciso parar de enganar o torcedor. E mesmo nas eleições, o clube não suportaria mais um mandato com tantos erros.