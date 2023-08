São-paulinos estão convictos de que vai dar Corinthians. Corintianos dizem que o São Paulo leva essa

O bicho vai pegar no Morumbi nesta quarta-feira. Vale muito para os dois times. Foi engraçado conversar com são-paulinos e corintianos nesses dias que antecederam a decisão. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Mais do que isso até. Vale carimbar uma temporada, ganhando ou perdendo contra o rival que vem do outro lado, entre Flamengo e Grêmio. Porque as duas equipes paulistas, São Paulo e Corinthians, estavam longe de fazer uma decisão de torneio tão importante em 2023.

O engraçado é que a confiança não existe nem em torcedores do São Paulo nem entre torcedores do Corinthians. Os são-paulinos estão convictos de que o adversário alvinegro leva essa, fica com a vaga da final. Os corintianos, por sua vez, não botam fé na classificação nem jogando pelo empate. Apostam que vai dar os donos da casa. Vai dar São Paulo, portanto. Ninguém está confiante. Nenhum dos lados bate no peito e assina em baixo a vitória. É nossa! Estão todos ressabiados. Em cima do muro mesmo.

Morumbi se prepara para receber o clássico entre São Paulo e Corinthians: semifinal da Copa do Brasil de 2023 Foto: Felipe Rau / Estadão

Mas os dois lados têm a festa preparada. Ocorre que nenhum deles quer admitir isso ou cantar vitória antes da hora. É para sofrer menos caso dê errado. Também há um quê de receio pelas campanhas passadas e condição das equipes nesta temporada. Tanto São Paulo quanto Corinthians pensam num jogo atrás do outro, sem planos futuros ou euforias, dando um passo de cada vez. Agem como gatos escaldados com medo de água fria.

São-paulinos e corintianos desviam o olhar quando questionados sobre o resultado, falam de tudo, menos do jogo desta quarta-feira. Nunca vi isso antes. Como disse, a classificação vale muito. Eram até outro dia times pedintes, sem nada para comemorar. Não são mais. Pelo menos um não será depois desses 90 minutos. O outro terá de juntar os cacos e seguir no Campeonato Brasileiro.

Financeiramente, quem passar garante de cara R$ 30 milhões. E terá a chance de uma conquista no ano, saltando para R$ 70 milhões de premiação em caso de título. É muito dinheiro para os próximos 90 minutos.

Mas não é com isso que os dois lados estão preocupados. O dinheiro importa, mas não mais do que a vitória. Ganhar importa muito mais. É nisso que todos estão pensando. O estádio vai ser do São Paulo. A torcida fará aquela recepção calorosa na chegada do ônibus vindo da Barra Funda. Tomara não façam o contrário na entrada da condução que levará para o Morumbi o adversário. É preciso entender que um faz o outro grande no futebol brasileiro.

Visto do alto, estádio do São Paulo terá capacidade máxima contra o Corinthians pela Copa do Brasil de 2023 Foto: Felipe Rau /Estadão

Não haverá corintianos no Morumbi a não ser os disfarçados, enrustidos que não abrem mão de ver a partida. Correm risco. Era jogo para as duas torcidas. O empate é do Corinthians porque ele fez 2 a 1 em Itaquera. Ao São Paulo só a vitória interessa, primeiramente por um gol e depois pelo segundo para não ter pênaltis. Nenhum dos lados aguentaria os tiros livres. Isso tardaria a alegria de um deles e prolongaria o sofrimento do outro.

No campo verde, as estratégias estão sendo montadas há semanas. Não houve um só instante em que Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo não se viram armando seus respectivos times para a partida. Um detalhe pode fazer a diferença. Uma situação não imaginada por um dos lados também. Uma piscada mais lenta e tudo estará perdido. Luxemburgo diz que é para esquecer o passado, tudo o que o Corinthians vem fazendo. Dorival sabe a importância da classificação, para ele e para o time.

É jogo para se ganhar e fazer o que precisa ser feito em campo. Não é hora de jogar bonito ou ter medo de jogar. Os 22 jogadores terão de deixar tudo no gramado, do suor ao sangue, sair carregado de maca se for preciso. Aquela história de homens e meninos, sabe? Só os homens vão jogar nesta quarta.

O São Paulo ganhou reforços de um jogo para o outro da semifinal da Copa do Brasil. Reforços de respeito: Lucas Moura e James Rodríguez. Lucas deve começar jogando. O colombiano é mais provável que fique no banco. É tudo ou nada. O problema é que o Corinthians melhorou demais, não perde há 11 jogos, tem um padrão de jogo agora, mas também perdeu seu melhor cara, Róger Guedes. É complicado. Poderia ter negociado melhor a saída do jogador. O atacante disse que pediu para ficar até essa partida. Não rolou.

Mas o fato de viver boa fase na temporada, estar bem mais leve e só precisar do empate são condições animadoras. Fazia tempo que um jogo entre os adversários paulistas não despertava tanta expectativa e ansiedade dos dois lados. Até quem não tem nada com isso, como santistas e palmeirenses, está se metendo nas conversas. Na sequência, no mesmo dia, Flamengo e Grêmio decidem a outra vaga. Também não perco esse jogo por nada.

